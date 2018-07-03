Çocuk istismarına karşı tek kişilik eylem yaptı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ev kadını Mina Arayıcı (30), çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki için Cumhuriyet Meydanı'nda tek kişilik eylem yaptı. Arayıcı, ölüm haberleriyle Türkiye'yi yasa boğan Eylül Yağlıkara (8) ve Leyla Aydemir'in (4) fotoğraflarını taşıdı.
Kayseri'de 2 çocuk annesi, ev kadını Mina Arayıcı, çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki için Cumhuriyet Meydanı'nda tek kişilik sessiz eylem yaptı. Arayıcı, ülkeyi yasa boğan Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarını taşırken 'Çocuk istismarına hayır' yazan döviz açtı. Mina Arayıcı, öğle saatlerinden itibaren başladığı eylemini akşama kadar sürdürdü.
Amacının kamuoyunda farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden Arayıcı, "İnşallah bir daha ülkemiz bu acı olaylarla karşı karşıya kalmaz ve başka acılar yaşanmaz. Çocuklarımızı koruyalım" ifadelerini kullandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Filistin Hükümet Sözcüsü Ebu Rudeyne: İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır
Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!
Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
O model telefonu olanlar dikkat! Rehberdekilere rastgele fotoğraf gönderiyor!
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Rita Ora annesiyle tatilde
Okuyucu Yorumları 0 yorum