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Çocuk istismarına mavi kurdeleli tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 22:03 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadın personel, çocuklara yönelik şiddet ve istismarın önlenmesi ve bu konuda kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla el bileklerine mavi kurdele taktı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadın personel, çocuklara yönelik şiddet ve istismarın önlenmesi ve bu konuda kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla el bileklerine mavi kurdele taktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kadın çalışanları, çocuklara yönelik şiddet ve istismarın önlenmesi ve farkındalık yaratmak için duyarlılığın sembolü olan mavi kurdeleleri el bileklerine taktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kadın personelin mavi kurdele ile örnek olacak bir etkinlik düzenlediğini söyledi. Albayrak, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda bizleri derinden yaralayan, üzüntüye ve düşünceye sevk eden çocuk istismarı konusunda birtakım olaylara şahit oluyoruz. Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin anneleri ve kadın personeli sol bileklerine mavi kurdele takarak farkındalık yaratmayı hedefledi. Bütün Türkiye'nin hislerine tercüman olduğumuzu düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak artık ülkemizde bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Her türlü yasal tedbirlerin alınmasını, vatandaşlarımızın hassasiyetini bekliyoruz. Tüm kurumların bu konuda yayınlar ve telkinlerle bu konunun üzerine gitmesini istiyoruz. Özellikle son günlerde yaşanan acı olaylar sonucunda bütün istismarcıları lanetliyoruz ve toplum dışına itiyoruz. Sanıyorum ki Türk adaleti gereken en ağır cezayı verecektir. Bir daha ülkemizde bu tür olayların yaşanmaması dileklerimle herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Albayrak, kampanya için kadın personelini kutlayarak, "Onlarla gurur duyuyorum" dedi.

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