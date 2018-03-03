Çocuk istismarına siyah balonlu protesto

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bazı STK üyeleri, çocuk istismarını protesto etti.
Atatürk Meydanı'nda toplanan ve "Çocuklar Susar, Sen Susma" yazılı pankart açan gruptakiler, çocuk istismarına tepki gösteren sloganlar attı.
Silivri Eğitim-Sen Şube Başkanı Caner Erdoğan, gruptakiler adına yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan çocuklara yönelik istismar olaylarının vicdan sahibi herkesi derinden etkilediğini söyledi.
Yeryüzünde tarihten beri var olan sapık ve sapkınlık davranışlarının çocukları ve kadınları hedef aldığını aktaran Erdoğan, "Kendini ruhen ve fiziken savunamayacak durumda olan mağdurların uğradığı tahribat, o ülke ve toplum için sadece yüz karası değil aynı zamanda bir yıkımdır." dedi.
Erdoğan, çocuk istismarına yol açan her türlü gerekçeyi reddettiklerini ve şiddetle kınadıklarını kaydetti.
Açıklamanın ardından gruptakiler havaya silah balonlar bırakarak çocuk istismarına tepki gösterdi.
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