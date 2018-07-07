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Çocuk istismarına tepki için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 10:47 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde çocuk istismarına tepki için sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

Çocuk istismarına tepki için yürüdüler

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde çocuk istismarına tepki için sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.
Osmancık ilçesinde, çocuk cinayeti ve istismar olayları nedeniyle tepki göstermek için biraraya gelen vatandaşlar 'Çocuk istismarına 'Dur' de', 'Çocuk istismarına 'Hayır' demek için yürüyüyoruz' yazan pankartlar açarak sessiz yürüyüş yaptı. Grup, 15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Meydanı'ndan başlayıp Org. Ahmet Çörekçi Caddesi, Atatürk Caddesi, Sadri Turan Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi güzergahında yürüdü. Kadınların ağırlıklı olarak yer aldığı yürüyüşe katılanlar Türk bayrakları taşıdı. Yürüyüş sonunda grup dağıldı.

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Çocuk istismarına tepki için yürüdülerÇocuk istismarına tepki için yürüdülerÇocuk istismarına tepki için yürüdülerÇocuk istismarına tepki için yürüdüler

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