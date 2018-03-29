"Çocuk istismarını durdurun" konferansına katılmayan yetkililere tepki

Kars Kafkas Üniversitesinde ‘çocuk istismarı durdurun’ konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuyla alakalı kurumların yetkililerinin olmaması Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop’u kızdırdı.

KAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferans yoğun ilgi gördü. Üniversite öğrencilerin doldurduğu salonda konuyla alakalı kurumların yetkililerinin olmaması konferansa katılan Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop’u kızdırdı. Kop, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için düzenlediği konferansa yetkililerin ilgi göstermemesini kınadı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansta konuşan Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop, "Gönül isterdi ki burada konunun uzmanları, yetkilileri olsun. Herkese de ulaşmaya çalıştık. Maalesef biz bize kaldık. Tabiri caizse kendimiz çalıyoruz, kendimiz söylüyoruz. Ama önemli olan sizlerin olmasıydı, iyi ki varsınız" diyerek tepki gösterdi.

Kop, "Bir insan evladına, bizim yörenin ifadesi ile ‘balasına’ yavrusuna bir şey olursa, yüreği çıkar. Bunu anlamak için Allah korusun insanın başına geldiği zaman anlıyor. Eğer başına geldiği zaman değil, her zaman anlasaydı. Bu kadar edep dışı, tırnak içinde söylüyorum, haysiyetsizce olaylar ne olmazdı. Osmanlıca mürekkep olmazdı. Çocuk masum olandır. Çocuk duygusal olandır, ama UNICEF diye aynı zamanda da Birleşmiş Milletler ikisinin de tabiri böyle ‘yok yok ne masum, ne duyarlı, ne o, ne bu, 18 yaşına kadar olan herkes çocuktur.’ Lakin bazı şeyleri konuşmak lazım. İngiltere’de haftada 4 çocuk böyle bir istismara uğruyor. Amerika’da çok had safhada günde 3-4 çocuk, Ama Türkiye verilerine göre Türkiye’de çok üzücü bir durum var. Kadınların yüzde 20’si erkeklerinde yüzde 7’si ömrü boyunca en az 1 kere istismara uğramıştır. Çok acı bir şey, çok acı” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özmen, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşarak çocuğun istismarının önlenmesi amacıyla farkındalık oluşturdu.

KAÜ, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4’üncü sınıf öğrencilerinin sosyal proje kapsamında düzenlediği konferans yoğun ilgi gördü. Konferans sonrasında katılımcılara plaket verildi.