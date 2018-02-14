Çocuk İstismarını Önleme Protokolü İmzalandı

Kamuoyunda büyük tepki çeken çocuk istismarına karşı Altıeylül Belediyesi ilçede genelinde bulunan eğitim kurumları ve Kent konseyi ile ‘Çocuk İstismarını Önleme ve bilgilendirme’ Protokolü İmzalandı.

Çocuk İstismarını önleme ve bilgilendirme protokolü, Altıeylül Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altıeylül Kent Konseyi, ’’ Çocuk İstismarını Önleme ve Bilgilendirme’’ protokolünü imzaladı.

Altıeylül Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Altıeylül ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altıeylül Kent Konseyi bir araya gelerek, okullarda, ailelere ve öğrencilere konu ile ilgili konferansların verileceği açıklandı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ’’ Üniversitemiz, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve Altıeylül kent konseyi ile ’ Çocuk İstismarını Önleme ve Bilgilendirme’ protokolü çatısı altında bir araya gelerek yeni bir protokole daha imza atmış bulunuyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz ve yarınlarımızdır. Çocuklarımıza verdiğimiz önem aslında yarınlarımıza, geleceğimize verdiğimiz önemdir. Bu nedenle biz eğitim ve öğretim aşamasındaki çocuklarımıza ve eğitim-öğretim öncesi, anaokulu ve kreş dönemindeki çocuklarımıza yönelik de, Altıeylül Belediyesi olarak var gücümüzle bu işin yanındayız. Milli eğitim müdürlüğümüz, Üniversitemiz ve Kent Konseyimizle birlikte, inşallah çocuklarımızın istismarını önleyecek ve aileleri bilgilendirecek çalışmalar yapılacak. Bizde bu işin içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor ve protokolün hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

‘Çocuk İstismarını Önleme ve bilgilendirme’ protokolü imza törenine Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik’te katıldı