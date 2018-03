Çocuk istismarını protesto ettiler

İSTANBUL, (DHA) - KARTAL Belediyesi ve İstanbul Doğu Yakası Vosvos Sevenler Kulübü Üyeleri, Türkiye’de artan çocuk istismarına tepki göstermek için toplandı. Etkinliğe katılan yüzlerce vatandaş “Çocuk İstismarına Hayır Diyen Sesimiz Ol” sloganıyla, çocuk istismarına karşı tepkilerini dile getirdi. Kartal Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe katılan Vosvos Sevenler Kulübü Üyeleri araçlarını ‘Çocuk İstismarına Hayır’ ve ‘Çocuk İstismarına Hayır Diyen Sesimiz Ol’ gibi pankart ve afişlerle süslediler. Basın açıklaması sonrası çalan Sezen Aksu’nun ‘Ünzile’ şarkısıyla duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, yaşanılan insanlık suçunun bir daha yaşanmaması ve önüne geçilmesi için tepkilerini dile getirdi. “ÇOCUKLARIMIZIN ÇOCUKLUĞUNU ELLERİNDEN ALDIK” Protesto gösterisinde gözyaşlarını tutamayan 2 çocuk annesi Başak Karakılıç, şöyle konuştu: “Biz kendi çocukluğumuzda bir yerden bir yere giderken gönül rahatlığıyla hareket ediyorduk. Ama artık bu böyle değil. Servisten başka bir ihtimalimiz kalmadı. Arkadaşlarına yollarken bile önce ailelerini tanımayı tercih ediyoruz. Onların çocukluklarını korku ve acı içerisinde yaşıyoruz. Çocuklarımız artık dışarıya çıkmıyor; çünkü bizler herkese canavar gözüyle bakıyoruz. ‘Onunla görüşme, bununla görüşme’ diyerek çocuklarımızın hayatlarını da kısıtladık. Bu çok acı. Maalesef onların çocukluklarını ellerinden aldık. Onları nasıl bir gelecek beklediğini bilmediğim için her gün evlatlarıma baktığımda gözyaşı döküyorum. Umarım her şey yoluna girer. Çünkü bu sadece Türkiye’nin değil dünyanın kanayan yarası. Ben çocuğumun iyi bir geleceği olsun istiyorum. Ben evladımı böyle bir dünyada yaşatmak istemiyorum.” “ADALET KİŞİNİN İNSİYATİFİNE BIRAKILINCA ŞERE DÖNÜŞÜYOR” Çocuk istismarı konusunun üzerinde düşünülecek bir konu olmadığını ve akıllara durgunluk veren bir suç olduğunu belirten Ömer Can Kol, “Adalet kişinin insiyatifini bırakılınca şere dönüşüyor. Anayasa hukukunu uygularsak eğer gönlümüz bir nebze olsun rahatlayacak” diye konuştu. “CEZALAR GEREKTİĞİ GİBİ UYGULANMIYOR” Çocuk istismarının kadınlara karşı yapılan şiddet gibi arttığına vurgu yapan Neslihan Turan, bu suçun cezaların gerektiği gibi uygulanmamasından kaynaklandığını dile getirdi. Turan, “Cezalar doğru uygulandığında çocuk istismarının önlendiğini görüyoruz. İnsan haklarına aykırı yeni yasal düzenlemelerdense; var olan yasaların uygulanarak suçta indirim yapılmaması bu suçu önleyecektir” şeklinde konuştu.