Çocuk istismarlarına yönelik tepkiler

Trabzon'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri, çocuk istismarları ve çocuklara yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

Uzun Sokak'ta toplanan ve aralarında CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın da olduğu gruptakiler, pankart açıp sloganlar ve alkışlar eşliğinde Meydan Parkı'ndaki Atatürk Alanı'na kadar yürüdü.

Gruptakilere destek için at üzerinde cadde boyunca ilerleyen bir çocuğun, "Özgecan, Leyla, Eylül, Münevver burada" yazılı döviz taşıması vatandaşların ve turistlerin dikkatini çekti.

Şerife Uyanık, grup adına yaptığı açıklamada, kaybolduktan sonra ölü bulunan çocuklar Leyla ve Eylül'e ilişkin haberin yürekleri acıttığını belirterek, "Kahrolduk, öfkelendik. Leyla ve Eylül ikisi de çocuk, ikisi de tüm çocuklar gibi korunması ve hakları gözetilmesi gereken çocuklarımız. Artık yeter, hiçbir çocuk hiçbir şekilde istismara uğramasın. Çocuklarımız güvenli bir ülkede güvenli bir gelecek teminatıyla yaşasın." dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da bir baba olarak yaşanan olaylar karşısında kahrolduğunu belirterek, şunları söyledi: