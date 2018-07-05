Çocuk istismarlarına yönelik tepkiler

Ordu'da bir grup, çocuk istismarları ve çocuklara yönelik şiddet olaylarını protesto etti.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi sahil kenarında "Çocuk istismarına son" adlı yürüyüş için bir araya geldi. Pankart açan gruptakiler, "çocuğa uzanan eller kırılsın", "tacize, tecavüze son", "Leylalar ölmesin, Eylüller ölmesin", "çocuğuma dokunma" şeklinde slogan attı.
Grup adına basın açıklaması yapan Emre Yayla, istismara uğrayan çocukların geleceklerinin ellerinden alındığını ve öldürüldüğünü söyledi.
Son 10 yılda bu olayın, ortalama olarak yüzde 700 oranında arttığını belirten Yayla, "Çocuk istismarı bir insanlık suçudur, biz bu suça ortak olmak istemiyoruz. İnsanlığın partisi, dini ve ırkı yoktur. O yüzden biz bu olaylara son vermek istiyoruz. Devlet büyüklerimizden bu olaya bir çözüm bulmasını istiyoruz." diye konuştu.
Açıklamanın ardından gruptakiler, sloganlar ve alkışlar eşliğinde sahilde yürüyüş gerçekleştirdi.
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