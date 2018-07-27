Çocuk kaçırdığı iddiasıyla darbedilen kişinin ölümü

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de çocuk kaçırmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilen ve gözaltına alındığı polis merkezinde rahatsızlanan kişinin hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde çocuk kaçırmaya teşebbüs eden bir kişinin vatandaşlar tarafından darbedildiği bilgisi üzerine Maltepe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin söz konusu adrese gittiği anlatıldı.

Olay yerinde bu kişinin kalabalık bir grup tarafından darbedildiğinin görülmesi üzerine duruma müdahale ederek bu şahsın kontrollü bir şekilde bölgeden çıkartıldığına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mağdure E.B'nin anne ve babasının şikayetçi olması üzerine şüpheli G.B, öncelikle tedavisinin yapılabilmesi için hastaneye götürülmüş, şahıs tedaviyi reddetmiş, bunun üzerine gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için alınan adli raporundan sonra şüpheli şahısın Cumhuriyet Polis Merkezine intikali sağlanmıştır.

Polis merkezinde işlemlerinin yapıldığı esnada şahsın rahatsızlanması üzerine 112 talep edilmiş, ambulansla hastaneye intikali sırasında hayatını kaybetmiştir. Yapılan incelemede G.B (38) isimli şahısın gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edilmiştir."

