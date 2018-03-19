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Çocuk Meclisi üyeleri, yaşlıları unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 11:42 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan emekli evini ziyaret etti.İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Çocuk Meclisi üyeleri, yaşlıları unutmadı

İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan emekli evini ziyaret etti.
İzmit Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Çocuk Meclis Başkanı Meyra Karadere ve üyeler Yehya Kaptan Mahallesi’nde bulunan emekli evini ziyaret etti. Ziyarette emekli evi üyelerine toğpu doğum günü etkinliğide düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev ile Belediye Müfettişi Şaban Tanış’ın de yer aldığı etkinlikte çocuklar evde bulunan yaşlıların hem yaşlılar haftasını hem de doğum günlerini kutladı. Ayrıca çocuklar yaşlılara çiçek hediye etti.

Çocuk Meclisi üyeleri, yaşlıları unutmadı

Çocuk Meclisi üyeleri, yaşlıları unutmadı

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