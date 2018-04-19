Çocuk orkestrası Arnavutluk'ta konser verecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkez Tepebaşı İlçe Belediyesi tarafından kurulan ve elde ettiği başarılarla adını Avrupa'da duyuran İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da sahne alacak.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün özel daveti üzerine Tiran'a gidecek orkestra, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserle dinleyicilerle buluşacak.

Ramazan Albayrak'ın şefliğinde, 17 eğitmen ve 68 öğrenci ile "Happy Blues", "Orkestra İçin Suit", "Pizzicato Polka", "Ağır Zeybek", "Bugün 23 Nisan", "Bir Dünya Bırakın", "Mrekullia", "Sa I Dua Lulet" ve "Chamambo" isimli şarkıları seslendirecek orkestraya, Liceu Artistik Jordan Misja Güzel Sanatlar Lisesi'nin 60 kişilik korosu da eşlik edecek.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "İki Elin Sesi Var" projesini 3 yıl önce hayata geçirdiklerini anımsatarak 40 enstrümanla başladıklarını belirtti.

Proje kapsamında kurulan orkestradaki çocukların yaklaşık 20 konser verdiğini aktaran Ataç, şunları kaydetti:

"Bu çocuklarımızın başarısı bizleri çok memnun ve mutlu ediyor. İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile ödüller de aldık. Daha çok ödüller alacaklar, ben buna inanıyorum. En büyük ödülleri ise Türkiye'ye çağdaşlığın nasıl olduğunu anlatıyorlar. Bir çocuk neler yapabilir, bunu anlatıyorlar. Her anlamda Türkiye’ye örnek oluyorlar."