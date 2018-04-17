Çocuk oyun alanlarında baz istasyonu yasağı

Baz istasyonları anten ve cihazları, çocuklar için ayrılmış oyun alan sınırlarından en az güvenlik mesafesi kadar uzakta bulunacak.

Buna göre, umuma açık park ve bahçelerde, güvenlik mesafesi hesabında çocuk oyun alanlarının sınırları dikkate alınacak.

Yönetmelik, radyo frekans spektrumunda 10 KHz-94 GHz frekans bandında çalışan, verici ve verici/alıcı cihazlarının kurulumuna, elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesine, elektromanyetik alan şiddeti değerlerinin ölçülmesine ve denetlenmesine ve ihlallere yönelik uygulanacak müeyyidelere ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Okul öncesi eğitim ve temel eğitim kurumlarının çok katlı iş yeri, alışveriş merkezi ve site gibi binalarda bulunması durumunda, o eğitim kurumunun bulunduğu katlarda güvenlik sertifikası alınmasını gerektiren elektronik haberleşme cihazı kurulamayacak.

Okul öncesi ve temel eğitim kurumlarının herhangi bir kampüs alanında kurulmuş ve kampüs sınırları haricinde müstakil bahçe duvarının bulunmaması halinde, güvenlik mesafesinin sınırı kurum tarafından yerinde inceleme yapılarak belirlenecek ve güvenlik sertifikası kurum başkanının onayıyla düzenlenecek.

Yönetmeliğe aykırı bir durumun olması halinde işletici veya işletmeci tebligat tarihi itibarıyla söz konusu cihazın faaliyetini durdurarak ivedilikle gerekli tedbirleri alacak. Yönetmeliğe uygunluğun sağlanması kaydıyla BTK'ye tekrar güvenlik sertifikası başvurusunda bulunulacak.

Daha önce kurulmuş elektronik haberleşme cihazlarından, yeni yönetmelikle belirlenen limit değerlerin üzerinde faaliyet gösteren cihazlar en geç 1 yıl içinde bu yönetmeliğe uygun hale getirilecek.