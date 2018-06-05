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Çocuk parkında dehşet anları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 12:27 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde arkadaşları ile birlikte parkta oyun oynayan 12 yaşındaki İdil B. sahipsiz pitbul cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Küçük İdil’i parktaki 6 kişi güçlükle kurtarırken, yüzünden yaralanan ve hastaneye kaldırılan küçük kıza 52 dikiş atıldı. Olaya isyan eden baba B.B., “Kendini bilmez densiz birinin beslediği pitbul cinsi köpek kızıma çocuk parkında 15 çocuğun olduğu yerde vahşice saldırarak öldürmeye çalışmış." diye tepki gösterdi

Çocuk parkında dehşet anları!

Olay, Atatürk Mahallesi Yarımay Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte parkta oyun oynayan İdil B.’ye sahipsiz dolaşan pitbul cinsi bir köpek saldırdı. Olay anında parkta büyük panik yaşanırken, İdil’in ailesi ve çevredekiler duruma hemen müdahale etti. İdil güçlükle köpeğin saldırısından kurtarıldı.

52 DİKİŞ ATILDI

Burada çevredeki diğer kişilere de saldırmaya çalışan pitbul ardından uzaklaştı. Pitbul saldırısı sonrası yüzünün şakak kısmından yaranan ve kanlar içinde kalan İdil, ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Yüzünde derin ısırık izi oluşan İdil hemen tedavi altına alındı ve 52 dikiş atıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından ise 12 yaşındaki İdil B. taburcu oldu.

'KENDİNİ BİLMEZ DENSİZ BİRİNİN...'

Saldırgan bir köpek olarak bilinen pitbulun başıboş sokakta gezmesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren baba B.B., “Kendini bilmez densiz birinin beslediği pitbul cinsi köpek kızıma çocuk parkında 15 çocuğun olduğu yerde vahşice saldırarak öldürmeye çalışmış. Allah’ım kızımı bize bağışladığı için şükürler olsun. Bu herkesin başına gelebilir. Bu köpeğin beslenmesi yasak. Çevrenizde besleyen birini gördüğünüzde şikayet etmelisiniz. Bugün benim kızımın başına gelen başka çocuğun başına gelmesin” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ pitbull Köpek saldırısı idil B

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şu hayvanları onları besleyen sahipleri olacak KÖPEKlerden koruyun hayvancağızlar bu soytarılar yüzünden korkunç bir imaja sahip oldular
YAVRUMUZA GEÇMİŞ OLSUN.ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN Bu hayvanı besleyen,serbestçe ortaya salan BULUNUP EN AZ 6 YIL CEZA ALMALIDIR.
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