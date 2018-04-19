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Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:43 | Son Güncelleme

Adana İnönü Parkı'nda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine baskın yapıldı. Şok baskında parka giren polis, banklarda oturup bekleyen 10 kadın ve 1 eşcinsel erkeği yakaladı. Gün içinde parkta müşteri bekleyip 50 ile 100 lira arasında erkeklerle ilişkiye giren kadınların gece de otoyolda fuhuş yaptığı ortaya çıktı. Fuhuş yapan kadınların ise genellikle yardıma muhtaç ve kimsesiz olduğu ileri sürüldü. Emniyete götürülen kadınlara ise idari para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezindeki İnönü Parkı ve Celal Bayar Köprülü Kavşağı gibi yerlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine park ve köprü altlarında çalışma başlattı. Çaycı, simitçi ve ayakkabı boyacısı kılığına giren polis, yapılan takip sonucunda parka gelen ve daha önceden fuhuş yapmaktan suç kaydı bulunan 8 kadının fuhuş amaçlı erkeklerle görüştüğünü tespit etti.

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KÖPRÜ ALTINDA BASILDILAR

Polis bu tespitlerin üzerine park ve köprü altlarına operasyon yaptı. İnönü Parkı'nda daha önceden tespit edilen 10 kadın ve 1 eşcinsel erkek fuhuş amaçlı parkta bulunup çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle emniyete götürüldü. Burada bir kişi de fuhşa aracılık ettiği iddiasıyla yakalandı. Kadınlar polis aracına götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "çekmeyin" diye bağırıp ağlayarak tepki gösterdi. Polis köprü altına baskın yaptığında ise bir kadınla bir erkeği suçüstü yakaladı. Zanlılar polis merkezine getirildi.

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"NAMUSUMUZU ÇÖPTE BULMADIK"

Polisin operasyon yaptığını gören vatandaşlar "Namusumuzu çöpte bulmadık. Bunların yüzüne parka gelip oturamıyorduk. İyi ki polis operasyon yaptı" dedi.

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GÜNDÜZ PARKTA GECE OTOYOLDA...

Ayrıca dün şafak vakti yapılan operasyonda zanlıların kimsesiz ve muhtaç kadınlara tehditle gündüz İnönü Parkı'nda gece ise otoyolda kadınlara fuhuş yaptırdığı öğrenildi. Parktan gözaltına alınan kadınlara çevreye rahatsızlık vermekten, fuhuş yaparken yakalanan kadına fuhuş yapmak, erkeğe ise ahlaka aykırı davranıştan işlem yapıldı. İnönü Parkında gözaltına alınan kişiye ise fuhşa aracılık etmekten işlem yapıldı.

İHA/DHA

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Çocuk parkında fuhuş rezaleti!Çocuk parkında fuhuş rezaleti!
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