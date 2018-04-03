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Çocuk parklarına güvenlik kamerası kampanyasına tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:40 | Son Güncelleme

İhlas Medya kuruluşları olan İhlas Haber Ajansı (İHA), TGRT Haber ve Türkiye gazetesi tarafından başlatılan, ‘Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun’ kampanyasına Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi destek verdi.İhlas Medya tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan ‘Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun’ kampanyasına destek her geçen gün büyüyor.Kampanya çerçevesinde sınırları içerisinde yer alan çocuk parklarına tek tek güvenlik kamerası taktıran Dulkadiroğlu Belediyesi, insansız hava aracı olan drone ile oyun alanlarını havadan da görüntülüyor.Bu kampanya sayesinde çocuk parklarının çok daha güvenli olduğunu söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Kampanyaya biz de destek veriyoruz.

İhlas Medya kuruluşları olan İhlas Haber Ajansı (İHA), TGRT Haber ve Türkiye gazetesi tarafından başlatılan, ‘Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun’ kampanyasına Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi destek verdi.
İhlas Medya tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan ‘Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun’ kampanyasına destek her geçen gün büyüyor.
Kampanya çerçevesinde sınırları içerisinde yer alan çocuk parklarına tek tek güvenlik kamerası taktıran Dulkadiroğlu Belediyesi, insansız hava aracı olan drone ile oyun alanlarını havadan da görüntülüyor.
Bu kampanya sayesinde çocuk parklarının çok daha güvenli olduğunu söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Kampanyaya biz de destek veriyoruz. Bizim yeni inşa ettiğimiz çok büyük bir mesire alanımız var. Bu mesire alanını kameralarla donatarak buraların daha güvenli olmasını sağladık. Dolayısıyla biz de üzerimize düşen görevi bu kampanyaya destek vererek gösteriyoruz. Bu şekilde mahallelerimizde bulunan park ve bahçelerimizin tamamında benzer uygulamalar yapmak istiyoruz. Böylelikle parklarımızı daha güvenli, daha rahat bir şekilde kullanma amacımız var. Bu Yeşiltepe’de bulunan mesire alanımızı da kameralarla donattık şu anda. Bu sayede vatandaşlarımız çok rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilirler. Bu projeye öncülük ettikleri için İhlas Medya grubuna teşekkür ederim” dedi.
Güvenlik kameraları sayesinde çocuk parklarının çok daha güvenli hale geldiğini söyleyen ebeveynler ve çocuklar, Dulkadiroğlu Belediyesine teşekkür ettiler.

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