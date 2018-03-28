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"Çocuk parklarına kamera konulsun" kampanyasına Sinoplu vatandaşlardan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:45 | Son Güncelleme

TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından ortaklaşa başlatılan ’Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun’ kampanyasını Sinoplu vatandaşlar da destekledi.Son dönemlerde yaşanan çocuk istismarı olaylarının önüne geçmek amacıyla TGRT Haber ve İHA tarafından başlatılan "Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun" kampanyasına Sinoplu vatandaşlar da destek verdi.

TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından ortaklaşa başlatılan ’Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun’ kampanyasını Sinoplu vatandaşlar da destekledi.
Son dönemlerde yaşanan çocuk istismarı olaylarının önüne geçmek amacıyla TGRT Haber ve İHA tarafından başlatılan "Çocuk Parklarına Güvenlik Kamerası Konulsun" kampanyasına Sinoplu vatandaşlar da destek verdi. Şehir halkı, çocuk güvenliği ve toplum huzuru için çocuk parklarında kamera konulmasının yerinde bir adım olacağını belirtti.
Parklara çocuklarını getiren vatandaşlar, "Parklara çocuklarımızın güvenliği açısından kamera uygulaması gayet yerinde olacaktır. Güzel bir uygulama olduğunuz düşünüyoruz. Son zamanlardaki çocuk istismarlarını duydukça güvenlik kameralarının olması çok çok yerinde olacaktır" dedi.

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