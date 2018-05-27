Çocuk Sağlığına Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ödül törenine Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü ve Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ve dernek üyesi doktorların yanı sıra Barış Manço'nun ablası İnci Manço, oğlu Batıkan Manço ile oyuncu Wilma Elles katıldı.

"Şarkılarında, söylemlerinde çocukların ruhsal dünyalarına ve manevi gelişimlerine çok büyük etkileri olmuş bir isim. Ailesine ve tüm dünya çocuklarına çok önemli bir miras bıraktı. Derneğimizin yönetim kurulu üyeleri de günümüzde önemi daha da artan çocuk gelişimine yaptığı katkılardan dolayı bu ödülü Barış Manço’ya vermeyi uygun buldu."

Batıkan Manço da ödül için teşekkür ederken, "Babam, çocuklar için 'Onlar bu ülkenin kısa boylu vatandaşları.' derdi. Onları önemser, fikirlerine ve görüşlerine önem verirdi. Yaptığı programlarda da öz güvenlerinin gelişimine önem verdiği için birer yetişkin gibi davranırdı. Şimdiye kadar yüzlerce ödül aldık. Aldığımız ödüller genellikle müzikle ve televizyonculukla ilgili olurdu. Ama sanırım çocuk hekimlerinden bu ödülü almak en anlamlısı oldu. Ölümünün üzerinden yıllar geçse de yaptıkları hala yaşıyorsa, bir nesil üzerinde pozitif önemli etkiler yaratabilmişse bize ancak gururlanmak düşer." ifadelerini kullandı.

İnci Manço ise Barış Manço'nun çocukları anlamaya çalıştığını ve onlara değer verdiğini anlattığını aktararak, Manço'nun çocuk sağlığı ile de yakından ilgili olduğunu belirtti.