Çocuk Sağlığına Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Pediatri Derneği'nin "Çocuk Sağlığına Hizmet Ödülleri", şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço ile çocuk sağlığının gelişimi için çaba harcayan doktorlar Namık Çevik, Ayhan Okçuoğlu Çavdar, Sabiha Cura Özgür, Ergül Tunçbilek, Muzaffer Kürkçüoğlu, Sedat Sever ve Yalım Üner'e verildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, ödül törenine Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü ve Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ve dernek üyesi doktorların yanı sıra Barış Manço'nun ablası İnci Manço, oğlu Batıkan Manço ile oyuncu Wilma Elles katıldı.
Kerem Hasanoğlu, törendeki konuşmasında dünyada artan savaşlara ve son zamanlarda Filistin'de katledilen masum çocukların durumuna dikkati çekerek, çocukların travmatik ortamlarda şiddet görerek büyümesinin geleceği olumsuz etkileyeceğini belirtti.
Barış Manço'nun adının hakkını vererek tüm dünya çocuklarına barışı aşılamaya çalıştığını anlatan Hasanoğlu, şöyle devam etti:
"Şarkılarında, söylemlerinde çocukların ruhsal dünyalarına ve manevi gelişimlerine çok büyük etkileri olmuş bir isim. Ailesine ve tüm dünya çocuklarına çok önemli bir miras bıraktı. Derneğimizin yönetim kurulu üyeleri de günümüzde önemi daha da artan çocuk gelişimine yaptığı katkılardan dolayı bu ödülü Barış Manço’ya vermeyi uygun buldu."
Batıkan Manço da ödül için teşekkür ederken, "Babam, çocuklar için 'Onlar bu ülkenin kısa boylu vatandaşları.' derdi. Onları önemser, fikirlerine ve görüşlerine önem verirdi. Yaptığı programlarda da öz güvenlerinin gelişimine önem verdiği için birer yetişkin gibi davranırdı. Şimdiye kadar yüzlerce ödül aldık. Aldığımız ödüller genellikle müzikle ve televizyonculukla ilgili olurdu. Ama sanırım çocuk hekimlerinden bu ödülü almak en anlamlısı oldu. Ölümünün üzerinden yıllar geçse de yaptıkları hala yaşıyorsa, bir nesil üzerinde pozitif önemli etkiler yaratabilmişse bize ancak gururlanmak düşer." ifadelerini kullandı.
İnci Manço ise Barış Manço'nun çocukları anlamaya çalıştığını ve onlara değer verdiğini anlattığını aktararak, Manço'nun çocuk sağlığı ile de yakından ilgili olduğunu belirtti.
- "Hepimizin üzerine düşen bir şeyler var"
Kerem Hasanoğlu, çocuklar için yaptığı çalışmalar dolayısıyla "örnek anne" olarak tanımladığı Wilma Elles'i sahneye davet ederken, Elles'in kendi çocuklarına bakmasının yanı sıra elinden gelince diğer çocuklar için yapılan çalışmalara katıldığını söyledi.
Wilma Elles de çocuklara şiddetin kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, "Özellikle savaşta öldürülen, aç kalan, şiddet gören masum bebekleri görünce öyle sinirleniyor ve utanıyorum ki bir insan nasıl bu kadar kötü olabilir diye düşünüyorum. Savaşta ölen çocuk sayısının gün geçtikçe artıyor olması endişe verici. Tüm insanlık bu durumdan utanç duymalı. Bunun için kimse 'Yapacak bir şeyim yok.' demesin. Yarın vicdanı rahat bir insan olabilmek için mutlaka hepimizin üzerine düşen bir şeyler var." ifadelerini kullandı.
Törende, doktorlar Namık Çevik, Ayhan Okçuoğlu Çavdar, Sabiha Cura Özgür, Ergül Tunçbilek, Muzaffer Kürkçüoğlu, Sedat Sever ve Yalım Üner'e ödül verildi.
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