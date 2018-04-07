Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’na enstrüman bağışları devam ediyor.
Diş Hekimi Tarık Tunçel ve eşi Nevin Tunçel’in bağışı ile orkestraya bir keman daha eklendi. Keman bağışı ile orkestraya destek olan Tunçel çiftini makamında kabul eden Başkan Ataç, gösterdikleri duyarlılıktan ötürü kendilerine teşekkür etti.
Orkestraya bağışladıkları kemanı Başkan Ataç’a teslim eden Tarık Tunçel, “Sevgili Ahmet Başkanımız ile çok önceye dayanan bir dostluğumuz var. Kendisinin değerli hizmetlerini yakinen takip ediyoruz. Başkanımızın Eskişehir’e sağladığı büyük katkılara eşimle birlikte minicik bir desteğimiz olsun istedik. İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’na bir keman bağışlamak üzere buradayız. Yapılanları görünce çok mutlu oluyoruz, her zaman Ahmet Başkan’ın yanındayız” diye konuştu.
Keman bağışından dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç ise “Sevgili Tarık ve Nevin benim can dostlarım. Yıllarca birlikte çalıştık ve hassasiyetleri beni çok duygulandırdı. İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası küçük bağışlar ile ortaya çıktı ve bugün gerçekten büyük bir başarı ortaya çıktı. Bu örnek hassasiyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, bu duyarlılık tüm şehrimize örnek olmalı” ifadelerini kullandı.
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