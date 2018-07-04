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Çocuk tacizi şüphelisine mahalleliden dayak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, 2 çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla mahalleli tarafından dövülen ismi öğrenilemeyen bir kişi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, 2 çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla mahalleli tarafından dövülen ismi öğrenilemeyen bir kişi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 60 yaşlarındaki bir kişi, 10 ve 12 yaşındaki 2 erkek çocuğu bir apartmanın garajına eşya taşınacağını söyleyerek yardıma çağırdı. Şüpheli, 2'şer lira vererek garaja götürdüğü çocuklara cinsel tacizde bulundu. Tacizin ardından apartmandan ayrılan şüphelinin peşinden çıkan çocuklar, mahalledeki esnafa durumu anlattı. Bunun üzerine esnaf ve mahalle sakinleri, kaçmaya başlayan şüpheliyi yakalayıp tekme tokat dövdü. Bir mahalle sakini, olayı cep telefonu ile görüntüledi. Şikayet üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, çocukları taciz ettiği ileri sürülen kişiyi önce hastaneye ve burada ayakta yapılan tedavisinin ardından da gözaltına alıp sorgulamak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Tacize maruz kalan çocuklar da bilgilerine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mahalledeki esnaftan Sinan Güney, çocukların tacize uğradıklarını söylemeleri üzerine olayın yaşandığını belirterek, “Biz iş yerinde çalışıyorduk. Bir anda her yer kalabalık oldu. Çocuklar gelip bize olayı söylediler. Biz ilk etapta inanmadık. Daha sonra kendisi itiraf etti. Bu durumu kimse kabul edemez. Herkes olaya müdahale etti, daha sonra da polisler alıp götürdü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Tacizciye dayak atılması
- Sinan Güney ile Röp.
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)
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