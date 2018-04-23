Çocuk vali, başkandan

Adana’da "temsili vali" olan ilkokul öğrencisi Tuana Gökçe, belediye başkanını telefonla arayarak parkların vatandaşlar için daha güvenli olmasını istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Emine Türkan İkiz İlkokulu öğrencisi Tuana Gökçe "temsili vali" olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın koltuğuna oturdu. Adana Valisi olarak yapılan hizmetlerden ve çocuklara verilen değerden memnun olduğunu söyleyen Tuana Gökçe, çocuk bayramı nedeniyle valilik tarafından bir çok etkinlik yapılmasını istedi.

Çocuk vali daha sonrada telefonla Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü arayarak parkların vatandaşlar için daha güvenli ve dinlenebilecekleri bir yer haline getirilmesi talimatını verdi.

Adana Valisi Demirtaş ise çocuk valinin özgüveninin çok iyi olduğunu, koltuğa yakıştığını söyledi. Daha sonra Vali Demirtaş çocuk valiye hediyeler verdi.