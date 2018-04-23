Çocuk Vali okullara engelli asansörü yapılmasını istedi

EDİRNE / TEKİRDAĞ / KIRKLARELİ (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde törenlerle kutlandı. Edirne'de kutlamalar, Edirne Valiliği'nde başladı. Edirne Valisi Günay Özdemir, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencilerini kabul etti. Özdemir'in makam koltuğuna temsili olarak oturan Elif Sıla Polat, Edirne'nin sorunlarına değinmek istediğini söyledi. Engelli vatandaşlar için kentte daha çok önlem alınması gerektiğini belirten Polat, "Mesela her okula engelli asansörü yaparsak bizler için daha uygun olabileceğini düşündüm çünkü hepimiz birer engelli adayıyız. Öte yandan görme engelliler için yapılan tırtıklı yollara arabaların park ettiğini gördüm, halkımızı bunun için bilgilendirmenin uygun olabileceğini düşündüm." Kentte alt yapı sorunları olduğuna dikkati çeken Polat, oturduğu mahalleyi her yağmurda su bastığını ileterek, okullardaki derslik sayısının da artırılması gerektiğini kaydetti. Vali Özdemir, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocuklara hediye verdi.

- 9. Balkan Çocuk Şenliği Edirne Valisi Günay Özdemir, 9. Balkan Çocuk Şenliği kapsamında, Bulgaristan, Kosova, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Çanakkale ve Tekirdağ'dan gelen yöresel kıyafetli çocuklarla Valilik toplantı salonunda bir araya geldi. Özdemir, burada yaptığı konuşmada, çocuk şenliğinin Edirne'de her yıl düzenlendiğini belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş çünkü çocuklarımız geleceğimizin yöneticileri, geleceğimizin büyükleridir. Bu konuda sadece Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayramdır dünyada. Biz bunu Balkanlar'dan gelen çocuklarımızla beraber, Balkan Şenliği olarak her yıl kutluyoruz. Bu şenliğimizde de şu anda Balkanlar'dan ve Trakya'dan gelen 12 grubumuz var. 141 öğrenci, 60 da idareci öğretmenimiz şenliğimize katıldı. Bunları burada Edirne'deki kardeşleri misafir ediyor. Her okulumuzdaki öğrenciler, dışarıdan gelen kardeşleriyle kaynaşıyorlar, tanışıyorlar. Aileler Edirne'yi ve Türk kültürünü gelen misafirlerimize tanıtıyor." ifadelerini kullandı.

Özdemir'in konuşmasının ardından misafir öğrenciler, ülkelerini ve kendilerini tanıttı. Öğrenciler ülkelerine ait yöresel hediyeleri Vali Özdemir'e sundu, Özdemir de çocuklara hediyeler verdi. Şenlik kapsamında Edirne Valiliği önünde öğrenci ve öğretmenlerden oluşan kortej, Atatürk Anıtı'na yürüdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu. Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, geleceğin teminatı çocuklara daha parlak bir gelecek emanet etmenin kararlılığı içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Sizler de 'Tarihi olmayanın, geleceği de olmaz.' düsturuyla gücünüzü ve ilhamınızı tarihimizden, medeniyetimizden alarak bir olacak, iri olacak, diri olacak; hiçbir zaman yılmayacak ve dünyayı daha güzel yapmak için çalışacaksınız. Geleceğin bürokratları, iş adamları, öğretmenleri, doktorları, sanatçıları, sporcuları, bilim adamları, akademisyenleri olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine getirmek için büyük çaba gösteren, içte ve dışta büyük mücadele veren ülkemizi daha da ilerilere taşıyacaksınız. Bugün burada Balkanlar'dan şehrimize gelen tüm çocuklarımızı misafir etmenin ve bayramımızın sevincini, mutluluğunu paylaşmanın onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Ulusal egemenliğimiz ve bağımsız bir millet olabilmemiz için canla başla savaşmış olan tüm gazi ve şehitlerimizi şükranla anıyor; önce çocuklarımızın, sonra tüm yurttaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Anıttaki törenin ardından şenlik kapsamında çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler, Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan platformda gösteriler sundu. - Çocuk Vali köy yollarının onarılması istedi Kırklareli'nde de Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan öğrenci ve öğretmenler, kortej eşliğinde Atatürk Anıtı'na geldi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, anıta çelenk bıraktı. Daha sonra Dereköy İlkokulu öğrencisi Göktuğ Bircan, Kırklareli Valiliği makamına oturdu. Bircan, burada Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'den köyüne durak, çocuk parkı, bisiklet, okuluna ise spor malzemeleri istedi. Bircan, polis olmak istediğini ifade etti. Göktuğ Bircan'ın, makamdan çıktığı sırada ise köy yollarının onarılarak, parke taş yapılması yönünde istekte bulunması üzerine Vali Çiftçi, en kısa sürede köye gelerek ziyaretlerde bulunacağını ifade etti. - Tekirdağ'daki kutlamalar Tekirdağ'daki tören Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.