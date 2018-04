Çocuk Vali okullara engelli asansörü yapılmasını istedi

Kentte alt yapı sorunları olduğuna dikkati çeken Polat, oturduğu mahalleyi her yağmurda su bastığını ileterek, okullardaki derslik sayısının da artırılması gerektiğini kaydetti.

Engelli vatandaşlar için kentte daha çok önlem alınması gerektiğini belirten Polat, "Mesela her okula engelli asansörü yaparsak bizler için daha uygun olabileceğini düşündüm çünkü hepimiz birer engelli adayıyız. Öte yandan görme engelliler için yapılan tırtıklı yollara arabaların park ettiğini gördüm, halkımızı bunun için bilgilendirmenin uygun olabileceğini düşündüm."

- 9. Balkan Çocuk Şenliği

Edirne Valisi Günay Özdemir, 9. Balkan Çocuk Şenliği kapsamında, Bulgaristan, Kosova, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Çanakkale ve Tekirdağ'dan gelen yöresel kıyafetli çocuklarla Valilik toplantı salonunda bir araya geldi.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, çocuk şenliğinin Edirne'de her yıl düzenlendiğini belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş çünkü çocuklarımız geleceğimizin yöneticileri, geleceğimizin büyükleridir. Bu konuda sadece Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayramdır dünyada. Biz bunu Balkanlar'dan gelen çocuklarımızla beraber, Balkan Şenliği olarak her yıl kutluyoruz. Bu şenliğimizde de şu anda Balkanlar'dan ve Trakya'dan gelen 12 grubumuz var. 141 öğrenci, 60 da idareci öğretmenimiz şenliğimize katıldı. Bunları burada Edirne'deki kardeşleri misafir ediyor. Her okulumuzdaki öğrenciler, dışarıdan gelen kardeşleriyle kaynaşıyorlar, tanışıyorlar. Aileler Edirne'yi ve Türk kültürünü gelen misafirlerimize tanıtıyor." ifadelerini kullandı.