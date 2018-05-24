Çocuk ve gençlik tiyatroları festivalde buluşacak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının düzenlediği 13. Uluslararası "Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali", 26 Mayıs'ta çocuklar ve gençlerle buluşacak.
Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivale Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan ve Danimarka'dan sanatçılar katılacak.
Dünyanın farklı ülkelerinden çocuk ve gençlik tiyatrosu örneklerini bir araya getiren festival kapsamında, Şehir Tiyatrolarının tüm sahnelerinde ve açık alanlarda tiyatro oyunları, dans gösterileri, müzik etkinlikleri ve atölyeler gerçekleştirilecek.
Festivalin bu yılki programında Türkiye'deki çeşitli çocuk ve gençlik tiyatrolarının oyunlarının yanı sıra İtalya'dan Katastrofa Clown topluluğu "Balonlar" ve "Facia oyun" adlı sokak gösterilerini, İspanya'dan Ayeklauwn Company "Ayekantun" adlı oyunu, Fransa'dan Compagnie V.O Topluluğu "Keith'in çizimlerindeki dans" adlı oyunu, Bulgaristan'dan Trio Tiyatrosu "Sihirden öte" adlı kukla gösterisini, Yunanistan'dan Ta Panta Fi Kukla Topluluğu "Eşek ile Martı" adlı oyunu, Danimarka'dan Batida topluluğu "Uvertür" ve "İki kişilik solo" adlı sokak gösterilerini sunacak.
Porsuk Bulvarı Adalar mevkisinde 26 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 1 Haziran Cuma günü sona erecek.
Başbakan Yıldırım sert çıktı: İşinizi yapın kardeşim…
Son dakika! Yolcu uçağını Rus ordusunun füzesi düşürmüş
Suriye'yle ilgili müthiş iddia: ABD Suriye'de İran üssünü vurdu!
Uğur Acar'ın son hali şoke etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?
15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu
Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu
Instagram'da erkekleri böyle kandırıyor
İşte liderlerin çizdiği profil! 'Erdoğan değişti, Muharrem İnce ezber bozdu'
Afrika'nın 5 bin yıllık avcıları
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum