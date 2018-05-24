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Çocuk ve gençlik tiyatroları festivalde buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 14:03 | Son Güncelleme

Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali kapsamında farklı ülkelerden tiyatro toplulukları oyunlarını sahneleyecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının düzenlediği 13. Uluslararası "Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali", 26 Mayıs'ta çocuklar ve gençlerle buluşacak.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivale Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İspanya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan ve Danimarka'dan sanatçılar katılacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden çocuk ve gençlik tiyatrosu örneklerini bir araya getiren festival kapsamında, Şehir Tiyatrolarının tüm sahnelerinde ve açık alanlarda tiyatro oyunları, dans gösterileri, müzik etkinlikleri ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Festivalin bu yılki programında Türkiye'deki çeşitli çocuk ve gençlik tiyatrolarının oyunlarının yanı sıra İtalya'dan Katastrofa Clown topluluğu "Balonlar" ve "Facia oyun" adlı sokak gösterilerini, İspanya'dan Ayeklauwn Company "Ayekantun" adlı oyunu, Fransa'dan Compagnie V.O Topluluğu "Keith'in çizimlerindeki dans" adlı oyunu, Bulgaristan'dan Trio Tiyatrosu "Sihirden öte" adlı kukla gösterisini, Yunanistan'dan Ta Panta Fi Kukla Topluluğu "Eşek ile Martı" adlı oyunu, Danimarka'dan Batida topluluğu "Uvertür" ve "İki kişilik solo" adlı sokak gösterilerini sunacak.

Porsuk Bulvarı Adalar mevkisinde 26 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 1 Haziran Cuma günü sona erecek.

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