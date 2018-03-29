“Çocuk ve kadına yönelik cinsel istismar” konuşuldu

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kent Konseyi “Çocuk ve Kadına Yönelik Cinsel İstismar” konulu bir seminer düzenledi. Psikolog Ayfer Topuz Beyhan ve Avukat Mine Dağ’ın bilgilerini aktardığı seminer, Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlendi. Cinsel istismar konusunun derinlemesine anlatıldığı ve soruların cevaplandığı seminerde; “Cinsel istismar nedir, Nasıl anlaşılır, Nasıl müdahale edilir ve hukuki haklar nedir?” gibi sorulara yanıt arandı.

Toplumun en büyük problemlerinden birisi olan çocuk istismarı ve küçük yaşta evlilik konusunda özellikle kadınların bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünen Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kent Konseyi ortaklaşa “Çocuk ve Kadına Yönelik Cinsel İstismar” konulu bir seminer düzenledi. Seminer öncesinde konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen Kadın Dayanışma Merkezi’nde tüm kadınların destek alabileceğini belirtti ve “Nüfusunun yüzde 50’sinin kadınların oluşturduğu bir ilçede yaşıyoruz. Burada hepimiz kız kardeşleriz ve birbirimize destek olmak zorundayız. Bizler anneyiz ve istismara neden olan erkekleri de biz yetiştiriyoruz. Lütfen hem bilinçlenelim hem de birbirimizi destekleyelim” diye belirtti.

“Şiddetin psikolojik tarafı da var”

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Atasoy ise, “Kadınların çoğu şiddet ve istismarı dayak ve tecavüz olarak algılıyor ama şiddetin psikolojik bir tarafı da var. Bu konuda istismarı iyi anlamalı ve haklarınızı öğrenmelisiniz.” diye konuştu. İşin uzmanları olan Psikolog Ayfer Topuz Beyhan ve Avukat Mine Dağ’ın bilgilendirmeleri ile devam eden seminerde cinsel istismar konusu derinlemesine anlatıldı ve “Cinsel istismar nedir, nasıl anlaşılır, nasıl müdahale edilir ve hukuki haklar nelerdir?” gibi soruların yanıtları verildi. “Mahremiyet eğitimi verirken kuralları evde de uygulayın”

Psikolog Ayfer Topuz Beyhan öncelikle mahremiyet konusuna değindi. 3-6 yaş arası dönemde mahremiyet eğitiminin başlaması gerektiğini söyleyen Bayhan,“Çocuk cinselliği merak etmeli ki ilerleyen yaşlarında ilgileri okul ve farklı alanlara yönelsin. Çocuğun bu yaşlardaki sorularının normal olduğunu unutmayın ve yaşına göre anlaşılabilir, somut bir dille açıklamanızı yapın” dedi. “Özel bölgelerini koruması gerektiğini anlatırken siz de rol model olun ve bu kuralı ev içerisinde de uygulayın. Çünkü evde mahremiyete dikkat edilmez ise çocuk sokakta sınırları koyamaz ve mahremiyetine girilmesine izin verir.” diyen Bayhan, “Özellikle yabancılarla çocuğu korkutmak en tehlikeli yöntemlerden biri. Bu kez farklı psikolojik sorunlara sebep olabilir. Bu çocuğun yetişkin cinselliğini bir yabancı ile yaşayacağını unutmayın ve oldukça hassas olan bu konuda en iyi dili kullanmaya özen gösterin” diye ekledi.

“18 yaşına kadar herkes çocuk kabul edilir”

Avukat Mine Dağ ise istismar ve şiddetin hukuki boyutuna değindi. Kadınların ve çocukların hakları konusunda kanunlar ne diyor ve uygulamada neler yapılabildiğini anlatan Dağ, “18 yaşına kadar herkes çocuk kabul edilir. O halde 18 yaş altında kendi rızası ile evlendi ya da cinsel ilişkiye girdi cümlesi nasıl izah edilir? Cinsel istismar kavramı ile tecavüz kelimesi hafifletildi. Oysa küçük yaştaki çocukla girilen her cinsel ilişki tecavüzdür” dedi. “Çocuğa yapılan cinsel istismarın yaş sınırı 12’ye çekilmeye çalışılıyor”

Konuşmasının büyük çoğunluğunda yasalar üzerinde yapılan değişikliklere değinen Avukat Mine Dağ, “TCK’nın 103. maddesi tecavüzü düzenleyen maddedir. Bu madde üzerinde değişiklikler planlanıyor ve 15 yaşını doldurmamış çocuğa karşı yapılan cinsel istismarın yaş sınırı 12 yaşına çekilmek isteniyor. Bizler böyle bir yaş ayrımının olmasına bile karşıyken bunun 12 yaşına çekilmesi demek özellikle kırsal bölgelerde çok fazla çocuğun istismara uğraması demek. Sizden rica ediyorum bu maddeye karşı okuduğunuz duyduğunuz her şeyi inceleyin anlayın ve buna karşı hep birlikte duralım” diyerek sözlerine devam etti.