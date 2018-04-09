Çocukken hayal ettikleri sıralarda oturuyorlar

Van’ın Tuşba ilçesinde ’okuma yazma seferberliği’ kapsamında açılan kurslara katılan kadınlar, çocukken hayal ettikleri sıralarda oturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ’okuma yazma seferberliği’ kapsamında açılan kurslara 40 ile 60 yaş aralığındaki kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Okuma-yazma seferberliği çerçevesinde açılan kurslar sayesinde okuma-yazmayı öğrendiklerini belirten kadınlar, şimdiden hayatlarının kolaylaştığını söyledi.

İHA muhabirine konuşan Vanlı kadınlar, okuma-yazma bilmedikleri için hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları anlattı. 25 kardeş olduklarını söyleyen 40 yaşındaki Hacer Akbulut, babasının sadece erkek kardeşlerini okula gönderdiğini belirtti.

“Babamıza ‘bizi okutmadın’ diye kızıyorduk”

Okumayı bilmediğinden dolayı birçok kez kaybolduğunu, ürünlerin üzerindeki son kullanma tarihini okuyamadığı için zehirlendiğini anımsatan Akbulut, “Okumayı bilmediğimden dolayı kampüse gideceğime, İskele’ye gidiyordum. Bu sıkıntıdan dolayı birkaç kez kayboldum. Hastaneye giderken yolumu kaybediyordum. Bu yüzden çok zorluk çekiyordum. Okumayı çok istedim ve Allah bugünleri bize nasip etti. Şu an rahatlıkla çarşıya gidiyorum. Minibüsteki yazıları okuya okuya gidiyorum. Yediğimiz gıdalardan bile zehirleniyorduk. Bakıyorduk, ama okuyamıyorduk. Babamıza ‘bizi okutmadın’ diye kızıyorduk. Bize bu imkanları sunanlara çok teşekkür ederim” dedi.