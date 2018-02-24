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'Çocukken maçlarını izlerdim Erdoğan iyi futbolcuydu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 13:10 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, CRI TÜRK FM'de yayımlanan "Spor Hikayeleri" programının canlı yayın konuğu oldu. Avcı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi bir futbolcuydu" dedi.

Futbola Kasımpaşa'da başladığını belirten Abdullah Avcı, "futbol dışında başka işle uğraşmayı hiç düşünmedim. Başka işle uğraşacak zamanımda, boşluğumda olmadı. Lise yıllarımda beden öğretmenleri yoktu diğer sınıfların antrenörlüğünü bile yapıyordum. Mahallelin efendi, lider abisi oldum. Hayat felsefem dürüstlük üzerine olan, otokontrolü yüksek yaşam biçimi olan biri oldum" dedi.

Kasımpaşa'nın futbol açısından ayrı bir önemi olduğunu söylen Avcı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da futbola Kasımpaşa'da başladı, çocukken onun maçlarını izleme fırsatı buldum. İyi bir futbolcuydu" dedi.

“CENGİZ'E İTALYAN RESTORANLARA GİT DEDİM, İTALYA'YA TRANSFER OLDU”

İtalya'nın dev kulüplerinden Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder konusuna da değinen Avcı, "Cengiz izlerken müthiş keyif alıyorum. Cengiz gittiği her yerde kendi çok kolay kabul ettirebilen biri. Hem oyuncu hem de karakter olarak. Slovenya'daki kamptan ayrılırken ona şunu söyledim; Yapacağın en büyük yatırım kendine yapacağın yatırımdır. Geçen yıl bizde oynarken tesisler de kalıyordu. Bir gün ona artık buradan çıkıyorsun. Tesiste yaşam zihinsel yorgunluk yapar, sosyal yaşamın içinde olman lazım, en iyi yerlerde yemek yiyip yemek kültürüne bile sahip olman lazım dedim ve tesislerden çıkardık onu. Kendine bir yaşam alanı bir ev kurduk. Hatta ona İtalyan restoranlarına git dedim, İtalya transfer oldu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı erdoğan Kasımpaşa Medipol Başakşehir

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
TEYYİP VE SOYTARILARI....
la sen ne dengesiz gerizekali adamsin. seni alip test icin arastirma icin kullanmalari gerekli bosbosuna fare yerine seni denek yapmalari lazim insan sinifinda biri degilain hayvanda. yazdigina bakinca seni de insan sinifina koyduklari icin kendimden utaniyorum. devlet din millet dusmanlari. biz ve bizim gibiler varken daha cok goreceksiniz tcbaskani recep tayyip erdogani bu ulkenin basinda. kudurun la iyice kudurun. RTE
Sendemi brutus bir sen eksiktin
ne oldu şampiyonluk tehlikeyemi girdi
YALAKALIKTA SINIR TANIMIYORUZ...
cunhurbaşkanımızın duasını almayan bi yerlere gelemez millet işi çözmüş
Yalaka ve yalancısın Avcı.. Amatör ligde binlerce futbolcu oynuyor. Erdoğan mı kaldı aklında.
Helal olsun Abdullah Avcı. Herkes senin gibi karakterli olsa türk futbolunda insanlar birbirine kin gutmez saygılar hocam.
He valla taip iyi futbolcuydu, bugün bile çok iyi atıp tutuyor, birde çalım yiyerek kandırılmasa tam olacaktı
al bir yalak daha göksal gümüşdağdan emiri almış tayyibe bir övü yap arda turanı aldı bize diye belliki
Kişisel gelişimi tavan yapan bir adam Abdullah hoca
bakiyorumda yorumlara yorum yapanlarin hepsi tc. cumhur baskani recep tayyip erdogan hazimsizligi. cok komiksiniz ya valla eylendiriyorsunuz milleti aizin gibi kendini bilmez hadsiz insanlar olmasa nasil gulecektik eylenecektik iyiki varsiniz tayyip erdogan dusmanlari akp dusmanlari. catliyorsunuz. ama daha cok catlayacaksiniz her sabah kalktiginizda goreceksiniz yattiginizda goreceksiniz. inadinada baskan yapacagiz size inat ????????
SAYIN ABDULLAH BEY ŞAHSINIZI MİLLİ TAKIM HOCASIYKEN AZ BİRAZ TANIDIK ÇALIŞTIĞINIZ TAKIM KİMİN KİMİN PARALARI İLE AYAKTA DURUYOR ACABA 15 MİLYON İSTANBULLUNUN OLMASIN GÖKSEL BEY KİMİN AKRABASI DEMEK Kİ BEYTÜLMALDEN BESLENMEK NE MENEM BİR VAZGEÇİLMEZ BİR EKMEK KAPISI TAMAM HAVUZDAN FAYDALANIYORSUNUZ PEKİ HALA ESAS RAKİP MÜCADELE EDİLMESİ GEREKEN AVRUPADA NE BAŞARINIZ VAR KULÜP OLARAK İNSAN BİRAZ İNSAN OLDUĞUNU BU ÜLKENİN İNSANI OLDUĞUNU HATIRLAR BU ÜLKEDE ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRINDA BUNU DA BİLİYORSUNUZ DEĞİL Mİ EEEEYYY EFENDİLER UKBADA VALLAHİ BİLLAHİ ÇOK AÇIK SEÇİK GÖREŞECEZ HESAP ZAMANI YAK
Sn.R.T.Erdoğanı Her Kulvarda Tanıyanları Ondan Bahsedenleri Gördükte, Ne Hikmetse Bir Tane Dahi Üniversite'den TANIYANINA,ANLATANINA Rastlamadık.! Yoksa Bu Üniversite Konusunda Bizler ALDATILIP KANDIRILDIK MI, Eğer Öyleyse RABBIM Bizleri AFFETSİN.! Sayın Yorumcular Abdullah Avcı ve Diğerlerini Asla Ayıplamayın,TEK ADAM Düzeninin OLMAZSA OLMAZIDIR Bu Yaşananlar.! ALLAH Cümlemizin YARDIMCISI OLSUN ORTADOĞU ÜLKESİ OLDURULAN Yeni Türkiye de.!!!
kahvehane cafe topcu hadı ağaç dıkmeğe yeşıle bayılırınız ancak seyırcı olusunuz dıkın kanser uzaklaşsın
top oynamm çoukluk dışına marıfet değl l boşiş ağaç dlkler hem spor
reis kadar başınıza taş düşsün bu kadar kendi milletine düşman başka bir illet yoktur sizin gibi .
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