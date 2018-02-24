'Çocukken maçlarını izlerdim Erdoğan iyi futbolcuydu'

Futbola Kasımpaşa'da başladığını belirten Abdullah Avcı, "futbol dışında başka işle uğraşmayı hiç düşünmedim. Başka işle uğraşacak zamanımda, boşluğumda olmadı. Lise yıllarımda beden öğretmenleri yoktu diğer sınıfların antrenörlüğünü bile yapıyordum. Mahallelin efendi, lider abisi oldum. Hayat felsefem dürüstlük üzerine olan, otokontrolü yüksek yaşam biçimi olan biri oldum" dedi.

Kasımpaşa'nın futbol açısından ayrı bir önemi olduğunu söylen Avcı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da futbola Kasımpaşa'da başladı, çocukken onun maçlarını izleme fırsatı buldum. İyi bir futbolcuydu" dedi.

“CENGİZ'E İTALYAN RESTORANLARA GİT DEDİM, İTALYA'YA TRANSFER OLDU”

İtalya'nın dev kulüplerinden Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder konusuna da değinen Avcı, "Cengiz izlerken müthiş keyif alıyorum. Cengiz gittiği her yerde kendi çok kolay kabul ettirebilen biri. Hem oyuncu hem de karakter olarak. Slovenya'daki kamptan ayrılırken ona şunu söyledim; Yapacağın en büyük yatırım kendine yapacağın yatırımdır. Geçen yıl bizde oynarken tesisler de kalıyordu. Bir gün ona artık buradan çıkıyorsun. Tesiste yaşam zihinsel yorgunluk yapar, sosyal yaşamın içinde olman lazım, en iyi yerlerde yemek yiyip yemek kültürüne bile sahip olman lazım dedim ve tesislerden çıkardık onu. Kendine bir yaşam alanı bir ev kurduk. Hatta ona İtalyan restoranlarına git dedim, İtalya transfer oldu" dedi.