Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda haberci oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile mikrofonları eline alıp haberci olan çocuklar, gerçek habercilere taş çıkarttı.

Tokat’ın Zile ilçesinde Atiye Bekir Dinçerler İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Kardelen Bozkurt ve Yusuf Efe Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile mikrofonları ellerine alarak bir günlüğüne haberci oldu. Mikrofon ve kamerayı ellerine alan öğrenciler, sokakta vatandaşla röportaj yaparak haberci ablaları ve abilerine taş çıkarttı. 23 Nisan günü makamlarda oturmayı değil de haberci olmayı tercih eden çocuklar, vatandaşlara erken seçim kararını, yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını ve 23 Nisan hakkında neler düşündüklerini sordular.