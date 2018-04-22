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Çocuklar 23 Nisan’ı eğlenerek kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 23:55 | Son Güncelleme

Aydın’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı.

Çocuklar 23 Nisan’ı eğlenerek kutluyor

Aydın’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı. 3 güne yayılan 23 Nisan kutlamalarının ilk gününde binlerce çocuk aileleriyle birlikte Atatürk Kent Meydanı’na gelerek gönüllerince eğlendi.
Kurulan oyun çadırlarında oyunlar oynayan çocuklar, gün boyu çeşitli yarışmalarda birbirleriyle de yarıştılar. Ödüllü yarışmalarda başarılı olan çocuklara çeşitli ödüller verildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezlerinde kurslara katılan çocuklar da çeşitli etkinliklerle hünerlerini gösterdi. Kültür merkezlerinden çocuklar şarkılar söyleyip dans ettiler.
Gün boyu farklı farklı etkinliklerin düzenlendiği meydanda, çocuklara kitap da armağan edildi. Ayrıca çocukları mutlu etmek için büyükşehir belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Etkinlikler Atatürk Kent Meydanı’nda 23 Nisan’a kadar devam edecek.
Çocukların gönüllerince eğlenmeleri için bu organizasyonu düzenlediklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Çocukların Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan’da eğlenmelerini, gülmelerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Çocuklar 23 Nisan’ı eğlenerek kutluyor

Çocuklar 23 Nisan’ı eğlenerek kutluyor

Çocuklar 23 Nisan’ı eğlenerek kutluyor

Çocuklar 23 Nisan’ı eğlenerek kutluyor

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