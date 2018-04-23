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Çocuklar 23 Nisan’ı göklerde kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bağcılar’da yaşayan 23 çocuk helikopterle İstanbul’u gezdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bağcılar’da yaşayan 23 çocuk helikopterle İstanbul’u gezdi. İlk kez helikoptere binen Gülsüm Irmak Yıldırım, “Yüksekten çok güzel bir manzara görüyorum, harika şeyler hissediyorum” dedi.
Bağcılarlı 23 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı helikopter turuyla kutladı. “Başkan’la Süper Gezi" adlı resimli çizgi romanı okuyan öğrencilerden 23’ü noter huzurunda yapılan çekilişle helikoptere binme şansını yakaladı.
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 85 bin öğrenci arasından seçilen 23 çocuk ilk kez helikoptere binerek İstanbul’u havadan gezdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile Samatya Sahili’nden kalkış yapan helikoptere binen çocuklar, İstanbul’u gökyüzünden izledi. İlk kez yaşayacakları helikopter deneyimi nedeniyle oldukça heyecanlı oldukları görülen çocuklar, unutamayacakları bir 23 Nisan geçirdi.

“Dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş başka bayram yok”
Çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocuklar için çok güzel bir etkinlik, onların heyecanı bizim heyecanımız. 23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği Çocuk Bayramı’nı yanında bizimki ufak bir hediye olacak. Dünya üzerinde böyle bir başka bayram yok. Bağcılar Belediyesi olarak bir çok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz, bu 23 Nisan’da da birçok ülkeden gelen çocukları ağırladık. Geleneksel hale getirmiş olduğunuz helikopter turumuz içinde bir çizgi roman dergisi bastırıyoruz. Bu dergide önemli olayları hem çocuklarımız okusun hem de okumayı sevsinler, tariflerini öğrensinler istiyoruz. Bu yıl ki dergimizin konusu 15 Temmuz temasıydı çocuklarımızın çocuk olarak şahit oldukları, maalesef korku ve endişe içerisinde izledikleri o geceyi unutmayacaklar” dedi.

“Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum”
“İnşallah biz de unutturmayacağız” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Çağırıcı, “Ben tekrar tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bundan sonraki süreçte inşallah temennimiz hiçbir çocuğumuz gözyaşı dökmesin ve hiçbir çocuğumuzun kan akmasın. Farklı dinlerde, inançları ve farklı mezheplerde olabiliriz ama kanın ve gözyaşının rengi hep aynı.Dünya herkese yeter, biz çocukluğumuzda helikopteri havadan, uzaktan görüyorduk belli bir yarışlardan sonra bindik. Şimdi onlar bu fırsatı yakalamış oldular, onların yüzündeki gülücükler bizler için mutluluk kaynağı” diye konuştu.

“İlk kez helikoptere bineceğim, çok heyecanlıyım”
İlk kez helikoptere binen 9 yaşındaki Gülsüm Irmak Yıldırım ise, “Çok heyecanlı hissediyorum, çünkü helikoptere ilk defa biniyorum. Yüksekten çok güzel bir manzara görüyorum, harika şeyler hissediyorum şu an. Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya çok teşekkür ederim bize böyle bir etkinlik düzenledi. Çocuklar için de çok güzel oluyor, herkes sıra sıra helikoptere biniyor. Herkes çok eğlenmiştir umarım” ifadelerini kullandı.
Çok heyecanlı olduğunu ifade eden 8 yaşındaki Selim Kaan Kesimoğlu ise, “Bugün 23 Nisan ulusal egemenlik ve Çocuk bayramı, bugünü bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına çok teşekkürler. Bugün bize helikopterle gezilecek olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ya çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyım ilk kez helikoptere bineceğim” dedi.

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