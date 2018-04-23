Çocuklar 23 Nisan’ı göklerde kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bağcılar’da yaşayan 23 çocuk helikopterle İstanbul’u gezdi. İlk kez helikoptere binen Gülsüm Irmak Yıldırım, “Yüksekten çok güzel bir manzara görüyorum, harika şeyler hissediyorum” dedi.

Bağcılarlı 23 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı helikopter turuyla kutladı. “Başkan’la Süper Gezi" adlı resimli çizgi romanı okuyan öğrencilerden 23’ü noter huzurunda yapılan çekilişle helikoptere binme şansını yakaladı.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 85 bin öğrenci arasından seçilen 23 çocuk ilk kez helikoptere binerek İstanbul’u havadan gezdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile Samatya Sahili’nden kalkış yapan helikoptere binen çocuklar, İstanbul’u gökyüzünden izledi. İlk kez yaşayacakları helikopter deneyimi nedeniyle oldukça heyecanlı oldukları görülen çocuklar, unutamayacakları bir 23 Nisan geçirdi.

“Dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş başka bayram yok”

Çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çocuklar için çok güzel bir etkinlik, onların heyecanı bizim heyecanımız. 23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği Çocuk Bayramı’nı yanında bizimki ufak bir hediye olacak. Dünya üzerinde böyle bir başka bayram yok. Bağcılar Belediyesi olarak bir çok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz, bu 23 Nisan’da da birçok ülkeden gelen çocukları ağırladık. Geleneksel hale getirmiş olduğunuz helikopter turumuz içinde bir çizgi roman dergisi bastırıyoruz. Bu dergide önemli olayları hem çocuklarımız okusun hem de okumayı sevsinler, tariflerini öğrensinler istiyoruz. Bu yıl ki dergimizin konusu 15 Temmuz temasıydı çocuklarımızın çocuk olarak şahit oldukları, maalesef korku ve endişe içerisinde izledikleri o geceyi unutmayacaklar” dedi.