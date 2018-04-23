Çocuklar 23 Nisan’ı Park Afyon’da kutladı

23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları Park Afyon Alışveriş Merkezi’nde yapılan etkinlikle sürdü. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin uzun süredir çalıştığı gösteriler yoğun katılımla sunuldu.

Park Afyon’da geleneksel hale gelen 23 Nisan etkinliklerinde 5’i anaokulu 20 okulun öğrencilerinden oluşan halk oyunları ve dans ekipleri gösterilerini protokol üyelerine, velilerine ve alışveriş merkezine gelenler için sergiledi. Gösterileri İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Okul Müdürleri, öğretmenler, çok sayı da veli ve vatandaş izledi.

AVM etkinlik alanında yapılan gösteriler yoğun ilgi gördü. Özellikle anaokulu öğrencilerinin dans gösterileri büyük alkış topladı. Gösterileri izlemek isteyen veliler ve vatandaşlar etkinlik alanını ve etkinlik alanını gören katları doldurdu.

“Dünya ilk ve tek çocuk bayramı 23 Nisan”

Sabah saatlerinden başlayan 23 Nisan etkinliklerinin Park Afyon AVM’de yapılan etkinlikle sürdüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, “Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. Yıl dönümü. Dolayısıyla geçen haftadan beri etkinliklerimiz çocuklarımızın eğlenmesinden, coşkulu bir şekilde bu bayramı kutlamalarına yönelik olarak devam ediyor.Zaten 23 Nisan denildiği zaman çocuklar aklımıza geliyor. Dünyada zaten ilk defa ve tek çocuk bayramı 23 Nisan’dır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiş. Bizde bugün sabahtan beri hem resmi törenlerimizde hem de onların dışında Park Afyon’daki etkinliklerle yaklaşık 19 tane ekibimiz var, sabah yine 400 civarında resmi törenlerde etkinliklere katıldı. Güzel bir bayram kutlaması oldu. Coşkulu bir şekilde çocuklarımız eğleniyorlar. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.