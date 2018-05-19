Çocuklar, 3 boyutlu gözlükle çizgi film izleyerek sünnet oluyor

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da çocuklar, devlet hastanesinde 3 boyutlu gözlük takıp, çizgi film izleyerek sünnet oluyor. Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü, son bir haftadır yeni bir uygulama başlattı. Uygulama kapsamında hastaneye sünnet olmaya ya da kan tahlili yaptırmaya gelen çocuklara, 3 boyutlu gözlük taktırılıp, çizgi ya da animasyon film izlemeleri sağlanıyor. Çocuklar kendilerini izledikleri filmin içinde bulurken, bir taraftan da tedavileri yapılıyor. Şu ana kadar olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uysal, çocukların kan tahlili yaptırırken ve sünnet olurken acı hissedip korktuklarını bunun da sağlık sürecini etkilediğini söyledi. Yaptıkları uygulama sayesinde çocukların hem acı ve korku hissi yaşamadığını, hem de psikolojik olarak etkilenmediklerini ifade eden Uysal, uygulamayı lokal anestezi yapılacak küçük ameliyatlarda da yapmayı düşündüklerini söyledi. Uysal, şöyle konuştu: ''Kaç yaşında olursa olsun, sünnet çocuk için korku duyulan bir girişimdir. Bizler artık operasyon geçirecek çocukların dikkatini başka yönlere çekerek, onların moralini yüksek tutuyoruz. Çocuk, çizgi filim veya animasyon filmleri izlerken bizler de rahat bir şekilde operasyonu gerçekleştiriyoruz. Çocuklar stresli olmayınca, aileler de rahat oluyor, bizler de rahat oluyoruz. Uygulamamız şu an çok olumlu seyrediyor. Bu durumdan çocuklar kadar aileler de çok memnun kalıyor. Bu uygulamadaki amaç, çocukların korkusunu yenerek psikolojik olarak onlara destek vermek ve hastane fobisi oluşturmamak." Sünnet olan Alperen Toptaş (7), operasyon sırasında animasyon filmi ilgiyle izledi. Alperen Toptaş sünnetin bittiğinin farkında bile olmazken, hiçbir acı hissetmediğini söyledi. Alperen, diğer çocuklara da sünnetin korkulacak bir şey olmadığının mesajını verdi. Uygulamanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Alperen'ın dedesi Yahya Toptaş ise, "Çocuğumuz sünnet olduğunun farkında bile olmadı. Çizgi filim izleyerek, sohbet ederek sünnetini oldu. Çok güzel bir uygulama, çocuğumuz acı çekmediği için bizlerde çok mutlu olduk. Onun ağlamas,ı acı çekmesi bizleri üzeceği gibi doktorlarımızın da işini zorlaştıracaktı" dedi.



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