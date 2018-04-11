Çocuklar aileleriyle birlikte hobi bahçesi oluşturdu

Eğirdir Kaymakamlığı destekleri ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce hayata geçirilen "Yaşama bağlanıyoruz, yaparak öğreniyoruz" projesi kapsamında çocuklar aileleriyle birlikte hobi bahçesi çalışması yaptılar.

Eğirdir Belediye Başkanlığının destekleriyle Rüya Park’ta hazırlanan hobi bahçeleri 42 aileye dağıtıldı. Bu etkinliğe katılan ailelere, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünce tohum ve bitki desteği de yapılacağı bildirilirken en güzel en güzel bahçeyi oluşturan aileye ödül verilecek.