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Çocuklar, Avcılar’a fen lisesi istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Avcılar Kent Konseyi Çocuk Meclisi toplandı.Avcılar Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Avcılar Belediyesi’nde toplandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Avcılar Kent Konseyi Çocuk Meclisi toplandı.
Avcılar Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Avcılar Belediyesi’nde toplandı. Belediye Meclis Üyelerinin yerlerini alan çocuklar neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, çocukları karşılayıp meclise birlikte katıldı. Renkli görüntülere sahne alan buluşmada çocuklar keyifli anlar yaşadı. Avcılar Belediyesi tarafından çeşitli ikramların yapıldığı toplantıda çocukların velileri de yer aldı. Yaptıkları çalışmalar ve projelerinin uygulanma aşamalarını tartışan Çocuk Meclisi Üyeleri, gelecek dönem çalışmaları konusunda fikir alış verişinde bulundular.
Çocukların, "Avcılar’a Fen Lisesi yakışır" diye önerge vermesi üzerine, Başkan Toprak önergeyi Kent Konseyi aracılığıyla meclise getireceğini söyledi.
‘Bir kent çocuklarımızın hayal gücü kadar büyüktür’ diyen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli şunları kaydetti: “Geleceğe yapabileceğimiz en büyük yatırımın erdemli, özgüvenli bireyler olarak yetişmiş çocuklarımızdır. Öğrencilerimizin bilimin ışığında ‘Güçlü ve erdemli’ bireyler olmasını ve ‘Benim manevi mirasım bilim ve akıldır’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda aydınlık yarınlara ulaşmasını diliyorum. Bizim en büyük isteğimiz evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmektir. Çocuklar sizin her zaman sağlıklı ve mutlu olmanızı istiyoruz. Sizlerin mutlu olmasını isteriz. Sanatla uğraşacağınız, sanatla, sporla, bilgiyle büyüyeceğiniz yerleri olanakları sunmak da bizim görevimiz. Avcılarlı olarak çok şanslıyız ama bizim çocuklarımızın bir şansı daha var. Çocuk Bayramı olan başka hiçbir yer yok dünya üzerinde. Türkiye, 23 Nisan’ı Çocuk Bayramı olarak kutlayan bir ülke. Çünkü devletimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan’ı Çocuk Bayramı olarak armağan etmiştir bize.”

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