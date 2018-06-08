Çocuklar babaları için yarışacak

İSTANBUL, (DHA)-MEDICANA Kadıköy Hastanesi, “Şampiyon Babam” başlığı altında herkesin katılımına açık olan 'Babalar Günü' etkinliği düzenleyecek. Langırt turnuvası, mini parkur yarışmaları ve çocuk gelişimi hakkında interaktif sohbetlerle zenginleşecek ücretsiz etkinlikte; cocuklar babaları için mini parkurda yarışacak.

Kadıköy Hastanesi “Şampiyon Babam” etkinliği; babalara, çocuklara ve annelere özel aktivitelerle zenginleşecek. 9 Haziran Cumartesi günü saat 14.00

