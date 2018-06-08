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Çocuklar babaları için yarışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:30 | Son Güncelleme

MEDICANA Kadıköy Hastanesi, “Şampiyon Babam” başlığı altında herkesin katılımına açık olan 'Babalar Günü' etkinliği düzenleyecek.

Çocuklar babaları için yarışacak

İSTANBUL, (DHA)-MEDICANA Kadıköy Hastanesi, “Şampiyon Babam” başlığı altında herkesin katılımına açık olan 'Babalar Günü' etkinliği düzenleyecek. Langırt turnuvası, mini parkur yarışmaları ve çocuk gelişimi hakkında interaktif sohbetlerle zenginleşecek ücretsiz etkinlikte; cocuklar babaları için mini parkurda yarışacak.

Kadıköy Hastanesi “Şampiyon Babam” etkinliği; babalara, çocuklara ve annelere özel aktivitelerle zenginleşecek. 9 Haziran Cumartesi günü saat 14.00

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