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Çocuklar bir günlüğüne doktor oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Trabzon’da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Medical Park Karadeniz Hastanesi’ni ziyaret eden öğrenciler, bir günlüğüne doktor oldu.Trabzon’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Medical Park Karadeniz Hastanesi’ni ziyaret eden ilkokul ve ortaokul öğrencileri bir günlüğüne doktor oldu.

Çocuklar bir günlüğüne doktor oldu

Trabzon’da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Medical Park Karadeniz Hastanesi’ni ziyaret eden öğrenciler, bir günlüğüne doktor oldu.
Trabzon’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Medical Park Karadeniz Hastanesi’ni ziyaret eden ilkokul ve ortaokul öğrencileri bir günlüğüne doktor oldu. Hastanede doktor önlüğünü giyerek steteskoplarla gelen hastaları muayene eden çocuklar, ileride doktor olmak istediklerini söyledi.
Medical Park Karadeniz Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Yard. Doç. Dr. Zeydin Acar, bir günlüğüne hastalarını çocukları Yusuf Emir ve Ömer Eymen’e emanet etti. Çocuklarının bir günlüğüne yerine geçmesinin çok güzel bir duygu olduğunu belirten Acar, “Bizim artık tek endişemiz çocuklarımız geleceğimiz. Dünya bütün coğrafyasında savaş içerisinde büyüyen çocuklara Allah’tan güzel bir gelecek diliyorum. Tüm savaşların ezilenleri çocuklar. Doktorluk güzel ve zor bir meslek. Ben çocuğumun geçtiğim yolları ve eziyetleri çeksin istemem ama sonuçta büyüyünce onların tercihi olacak” dedi.
Bir günlüğüne babasının yerine geçen Yusuf Emir Acar ise, “Bugünlük ben babamın yerine geçerek onu muayene ettim. Kendimi doktor gibi hissettim. Bende doktor olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Hastaneye gelen çocuklara doktorluk mesleği hakkında bilgiler veren ve tecrübelerini paylaşan Medical Park Karadeniz Hastanesi Başhekimi Dr. Gürbüz Yuluğ ise, koltukların bugün güzel adaylara gittiğini dile getirerek, “Çocuklar çok çalışarak topluma güzel bir birey olarak bizim dolduracaklarına inanıyoruz. Bizde başkalarının yerine geldik” şeklinde konuştu.

Çocuklar bir günlüğüne doktor oldu

Çocuklar bir günlüğüne doktor oldu

Çocuklar bir günlüğüne doktor oldu

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