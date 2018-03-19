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Çocuklar biyolojiyi eğlenerek öğrenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 09:55 | Son Güncelleme

Canlı türlerini, gelişimini, nasıl oluştuğunu çocuklar eğlenerek öğrenecek.

Çocuklar biyolojiyi eğlenerek öğrenecek

Canlı türlerini, gelişimini, nasıl oluştuğunu çocuklar eğlenerek öğrenecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçkin Eroğlu, Deniz Hasret ile birlikte kaleme aldığı, “Bilbi ile Bilim” adlı çocuk kitapları serisinin ilkinde canlı türlerine ilişkin sorulara yanıt arıyor.
Çocuklara bilim sevgisini aşılamak amacıyla yola çıktıklarını belirten İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçkin Eroğlu, öğrencilerin boyama da yapabilecekleri kitapta karşılaştırmalı anatomi, zooloji ve ekoloji disiplinlerinden örnekler sunduklarını söyledi. Bilimsel bilgiyi eğlenceli bir şekilde anlatarak çocukların biyolojiye olan ilgilerini çekmek istediklerini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Eroğlu, “Fosiller geçmişi nasıl aydınlatıyor? Canlı türlerinin çeşitlenmesini sağlayan nedir? Geçmişte yaşayan insanlar ile şimdikiler arasındaki farklar nelerdir? Kitapta bu sorulara yanıtları aradık. Ayrıca canlı türleri arasındaki akrabalık ilişkilerini ve yeni canlı türlerinin nasıl oluştuğunu farklı disiplinlerden gelen kanıtlarla anlattık. Kitapta ezber bilgi yerine çocukları düşünmeye ve akıl yürütmeye teşvik ediyoruz” dedi.
Eğlenerek öğrenmenin eğitimdeki en etkili yöntemler arasında yer aldığını anımsatan Yrd. Doç. Dr. Eroğlu, “Üniversitemiz kitabın basımında destek oldu. Kitabın çocuklara ailesi tarafından okunmasını arzu ediyoruz. Çocuğun olası sorularını anne babanın cevaplayabilmesini kolaylaştırmak adına kitabın internet sitesinde konuları detaylandırıyoruz. Böylece anne ve babalar çocukla beraber konunun içine çekilecek. Çocuğuyla beraber onlar da bilgilerini tamamlama ve güncelleme fırsatı bulabilecekler. Kitaba sosyal medya kanallarından Bilbi ile Bilim yazarak ulaşmak mümkün” diye konuştu.

“Sırada uzay ve yapay zeka var”
Kitabın ikinci yazarı Deniz Hasret de “Kitap meraklı bir ayı olan Bilbi’nin bir gün etrafında kaç çeşit canlı olduğunu saymayı kafaya koymasıyla başlıyor. Dünyadaki canlı çeşitliliğinin sayılamayacak kadar zengin olduğunun farkına varan Bilbi, konuyu danışmak için soluğu İzmir Ekonomi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde alıyor. Bu kitabın ardından uzay, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve yapay zeka gibi daha farklı konulara yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Çocuklar biyolojiyi eğlenerek öğrenecek

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