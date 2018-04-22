Çocuklar çamura hayat verdi

Kartepe Belediyesi, Türkiye’nin geleceği olan çocukları, Ali Babanın Çiftliği tiyatro oyunu ile buluşturdu.
Kartepe Belediyesi 15 günlük periyotlarla düzenlediği çocuk tiyatrolarına ‘Ali Babanın Çiftliği’ çocuk tiyatrosu ile devam etti. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sergilenen tiyatro sayesinde çocuklar eğlenirken öğrenme fırsatı yakalıyor.
40 dakika süren ve çocuklara keyifli bir hafta sonu geçirme imkanı sağlayan oyun eğitici, öğretici ve eğlenceli hikayesiyle ebeveynlerden tam not aldı. Oyun çıkışında ebeveynler çocuklarını sanatla buluşturdukları için Başkan Üzülmez’e teşekkür etti.
Ali Baba, çiftliğindeki hayvanlarla mutlu bir hayat yaşamaktadır. Günün Birinde Ali Baba’nın çiftliğinin olduğu yere büyük binalar yapmak isteyen kötü kalpli bir adam gelir. Çiftlikte yaşayan hayvanlar buna hemen karşı çıkar ve kötü kalpli adamın planlarına karşılık Ali baba ile birlikte ona sürprizler hazırlar.
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