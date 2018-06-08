"Çocuklar doğru dini bilgiyi öğrensin istiyoruz"

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, "Şu an itibariyle ülkemizin her ilinde okul öncesi 4-6 yaş grubu Kur'an kursu eğitimlerimiz yaygınlaşarak devam ediyor. Kurs sayısı 5 bin 600'ü geçti. Öğrenci sayısı 130 bini geçti. Bu bizim için iftihar tablosudur." dedi.

Erbaş, Fatsa ilçesinde 4-6 yaşındaki çocuklara yönelik Hasanoğlu Kur'an Kursu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 sene önce tohumu saçtıklarını belirterek, "Önce endişeliydik. Milletimizin bize emanet ettiği 4,5,6 yaşındaki yavruları 'acaba yeterince eğitebilir miyiz'... Onlarla ilgili pedagojik formasyon dersi almış hocalar gerekiyor. Onları yetiştirebilir miyiz? Büyük bir endişe içerisinde başladık. 300-500 derken elhamdülillah önce pilot uygulama ile bir kaç ilde başlattık." diye konuştu.

Şu an itibariyle her ilde okul öncesi 4-6 yaş grubu Kur'an kursu eğitimlerinin yaygınlaşarak devam ettiğini vurgulayan Erbaş, "Kurs sayısı 5 bin 600'ü geçti. Öğrenci sayısı 130 bini geçti. Bu bizim için iftihar tablosudur. Yeterli değildir, daha da gelişecek, daha da artacak. Zira çocuklarımıza bizim din eğitimi noktasında da küçük yaştan itibaren sahip çıkmamız gerekiyor, onların yanında yer almamız gerekiyor. Davranışlarını, karakterlerini geliştirirken bizim hem anne babalar olarak hem de Kur'an kursu öğreticileri, imamlar, din görevlileri olarak yanlarında yer almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.