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"Çocuklar doğru dini bilgiyi öğrensin istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 19:03 | Son Güncelleme

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş: - "Şu an itibariyle ülkemizin her ilinde okul öncesi 4-6 yaş grubu Kur'an kursu eğitimlerimiz yaygınlaşarak devam ediyor. Kurs sayısı 5 bin 600'ü geçti. Öğrenci sayısı 130 bini geçti. Bu bizim için iftihar tablosudur" - "İstiyoruz ki çocuklarımız bu yaşlarda doğru dini bilgiyi öğrensin"

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, "Şu an itibariyle ülkemizin her ilinde okul öncesi 4-6 yaş grubu Kur'an kursu eğitimlerimiz yaygınlaşarak devam ediyor. Kurs sayısı 5 bin 600'ü geçti. Öğrenci sayısı 130 bini geçti. Bu bizim için iftihar tablosudur." dedi.

Erbaş, Fatsa ilçesinde 4-6 yaşındaki çocuklara yönelik Hasanoğlu Kur'an Kursu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 sene önce tohumu saçtıklarını belirterek, "Önce endişeliydik. Milletimizin bize emanet ettiği 4,5,6 yaşındaki yavruları 'acaba yeterince eğitebilir miyiz'... Onlarla ilgili pedagojik formasyon dersi almış hocalar gerekiyor. Onları yetiştirebilir miyiz? Büyük bir endişe içerisinde başladık. 300-500 derken elhamdülillah önce pilot uygulama ile bir kaç ilde başlattık." diye konuştu.

Şu an itibariyle her ilde okul öncesi 4-6 yaş grubu Kur'an kursu eğitimlerinin yaygınlaşarak devam ettiğini vurgulayan Erbaş, "Kurs sayısı 5 bin 600'ü geçti. Öğrenci sayısı 130 bini geçti. Bu bizim için iftihar tablosudur. Yeterli değildir, daha da gelişecek, daha da artacak. Zira çocuklarımıza bizim din eğitimi noktasında da küçük yaştan itibaren sahip çıkmamız gerekiyor, onların yanında yer almamız gerekiyor. Davranışlarını, karakterlerini geliştirirken bizim hem anne babalar olarak hem de Kur'an kursu öğreticileri, imamlar, din görevlileri olarak yanlarında yer almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çocuklara yönelik kitap hazırladıklarını dile getiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, 'çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara dini bilgiyi, namaz kılmasını öğretiniz' diyor. Ama sadece namaz kılmasını öğretmekle kalınır mı? 'Abdest nasıl alınır, dürüstlük nedir, değerlerimiz nedir, sevgi saygı nedir, sadakat nedir, samimiyet nedir, komşuluk ilişkileri, anne babaya saygı nedir, büyükleri saymak küçükleri sevmek nedir', bunlarla ilgili 4 kitap hazırlattık. İkisi öğreticiler için, ikisi de öğrenciler, çocuklar için."

Erbaş, nitelikli eğitime önem verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki çocuklarımız bu yaşlarda doğru dini bilgiyi öğrensin. Çünkü karakterleri ona göre oluşuyor. Yapılan bir araştırmaya göre insanın karakter yapısının yüzde 63'ü 7 yaşından önce oluşmaktadır. Geri kalan kısmı da 7 yaşından sonra oluşuyor. Eğitim bilimcilerinin ittifakla kabul etmiş oldukları bir gerçektir, bir araştırma sonucudur bu. Dolayısıyla o yüzde 63 karakterin oluşmasında bizim de payımızın olması lazım."

Konuşmanın ardından Erbaş, açılış kurdelesinin kesilmesi sonrası sınıfları gezdi, miniklerle sohbet etti.

Diyanet işleri Başkanı Erbaş, Altınordu ilçesindeki Hz. Ömer Cami'nin de açılış törenine katıldı.

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