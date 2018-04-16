Çocuklar doğum gününü Nissara AVM’de kutladı

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde hafta sonunda çocuklar için doğum günü partisi düzenlendi.
Nevşehir Nissara AVM minik çocuklar için birbirinden özel doğum günü partileri düzenliyor. Bu kapsamda 14 Nisan tarihinde doğum günü olan çocuklar için düzenlenen doğum günü partisinde çocuklar kendileri için hazırlanan pastaları keserken birbirinden güzel oyunlar ile doyasıya eğlendiler.
Etkinlik sonunda ise çocuklar parmak kuklalar yaparak günü tamamladı.
Çarpıcı iddia: İngiltere Rus bilgisayar ağlarına saldırmaya hazır
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu
Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme
Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali! Bu sefer koordinat verdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum