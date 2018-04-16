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Çocuklar doğum gününü Nissara AVM’de kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 08:56 | Son Güncelleme

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde hafta sonunda çocuklar için doğum günü partisi düzenlendi.Nevşehir Nissara AVM minik çocuklar için birbirinden özel doğum günü partileri düzenliyor.

Çocuklar doğum gününü Nissara AVM’de kutladı

Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde hafta sonunda çocuklar için doğum günü partisi düzenlendi.
Nevşehir Nissara AVM minik çocuklar için birbirinden özel doğum günü partileri düzenliyor. Bu kapsamda 14 Nisan tarihinde doğum günü olan çocuklar için düzenlenen doğum günü partisinde çocuklar kendileri için hazırlanan pastaları keserken birbirinden güzel oyunlar ile doyasıya eğlendiler.
Etkinlik sonunda ise çocuklar parmak kuklalar yaparak günü tamamladı.

Çocuklar doğum gününü Nissara AVM’de kutladı

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