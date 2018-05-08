İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, "yerli oyuncak" projesi çerçevesinde Anadolu'nun folklorik bez bebeklerini ve oyuncaklarını yeniden tasarlayarak "Efe" ve "Zeynep" adıyla tamamen organik malzemelerden üretti. Üç ay süren araştırmaların ardından tasarım ustası Şevket Serkan Uysal imzasını taşıyan çizimlerle vücut bulan bez bebeklerden erkek olana "Efe", kız olana ise "Zeynep" ismi verildi. Tamamen doğal malzemelerden yapılan ve kimyasal madde içermeyen boyalarla boyanan kumaşların kullandığı oyuncak bebeklerin kostümleri de geleneksel Türk motifleriyle süslendi. Ay yıldızın işlendiği ve her birinin yapımı üç gün süren bez bebekler 35 santimetre olarak tasarlandı. Rengarenk, uyumlu kombinlerle hazırlanmış bez bebeklerin Türkiye ve dünyaya tanıtılması için çalışmalar sürüyor. - "Barbi yerine Efe ve Zeynep" İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitü olarak geleneksel Türk kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Enstitüde, folklorik bebekleri geliştirerek önce onların yapım aşamalarını anlatan bir kitap oluşturduklarını anlatan Aydın, akabinde de bez bebek yapımına başladıklarını söyledi. Aydın, Olgunlaşma Enstitüsündeki usta eğiticiler tarafından ilk örnekleri yapılmaya başlanan bez bebekleri görünce çok duygulandığını, o zaman ne kadar doğru bir iş yaptıklarını anladığını ifade etti. Türk çocuklarının artık yerli oyuncaklarla büyüceğini dile getiren Aydın, şunları söyledi: "Bebeklerin yapımına başladıktan sonra Efe ile Zeynep çıktı ortaya. Artık Barbi bebeklerin yerine Efe ve Zeynep bebekler alsın dedik. İsimler bizim kültürümüze ait, dokumaları, üzerindeki kumaşlar bizim kültürümüze ait. Tamamen el boyması hiçbir yapay boya kullanılmadan oluşturduk. Kumaşların üzerinde el motifleri yer aldı. Tamamen bize ait bebekler hem sağlıklı ve organik olması da daha çekici hale getirecektir. Üzerinde ay yıldızlı bayrağımızın bulunduğu bebeklerimiz dünyada yerini alacak. Folklorik bebekleri çocukların oynayacağı forma getirdik. Bu şekilde el emeği göz nuru bebekler ortaya çıktı. Biz burada bir nevi kültür elçiliği yapacağız. İnanıyoruz ki dünya çocukları Efe ve Zeynep'i çok sevecek."

Aydın, enstitüde bebek yapımı dışında unutulmaya yüz tutan oyuncaklar arasında bulunan topacı da geleneksel motiflerle süsleyip yeni bir görünüme kavuşturduklarını aktardı. - "Dünya çocukları Efe ve Zeynep bebekle oynayacak" Bez bebeklerin tasarımcısı Serkan Uysal ise projeyi ilk duyduğunda heyecanlandığını, böyle bir çalışmayı hayata geçirdiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Uysal, bez bebeklerin tasarımı ve isimlerinin nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlattı: "Niye Efe, niye Zeynep? İzmir'deyiz. Arkadaşlarla konuştuk. Efe olursa hem kısa hem de çocukların aklında daha akılda kalır. Efe olsun dedik. Zeynep de Anadolu türkülerinin içinde hep geçen bir isimdir. Bayan denildiği zaman Zeynep, Anadolu ve Türkiye gelir akla. O yüzden Zeynep dedik. Anadolu'da yüzyıllardır süre gelen bez bebek geleneğini artık gelecek kuşaklara aktarma zamanı gelmişti. O yüzden bez bebeklerimizi güncel forma dönüştürdük. Efe ve Zeynep bebeği tasarladık. Onları güzel kıyafetlerle giydirip gelecek kuşaklara aktardık. Tabii tasarım o kadar geniş bir alan ki her gün üzerine yeni bir şeyler ekliyoruz. Biz kimyasal olan şeylerden uzak durduk. Çocuklara hiçbir şekilde kanserojen madde içermeyen, tamamen bizden olanı oluşturduk."