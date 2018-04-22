HABER

Çocuklar Efeler’de bayramlarına tiyatro ile başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 19:41 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sahnelenen, ’Şirinler ve Sevimli Dinozor’ adlı oyun, çocuklardan tam not aldı.’Şirinler ve Sevimli Dinozor’ müzikli danslı çocuk oyunu, Aydın Kültür Merkezi Dr.

Çocuklar Efeler’de bayramlarına tiyatro ile başladı

Efeler Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sahnelenen, ’Şirinler ve Sevimli Dinozor’ adlı oyun, çocuklardan tam not aldı.
’Şirinler ve Sevimli Dinozor’ müzikli danslı çocuk oyunu, Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda saat: 13.00 - 14.30 - 16.30 seanslarında çocuklarla buluştu. 3 farklı seansta da salonu dolduran çocuklar aileleri ile birlikte hem eğlendi hem de unutulmaz bir gün yaşadı. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ücretsiz olarak sahnelenen ’Şirinler ve Sevimli Dinozor’ adlı oyunun aileleri ile birlikte yaklaşık bin beş yüz çocuğun beğeni ile izlediğini belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

Çocuklar Efeler’de bayramlarına tiyatro ile başladı

Çocuklar Efeler’de bayramlarına tiyatro ile başladı

Çocuklar Efeler’de bayramlarına tiyatro ile başladı

Çocuklar Efeler’de bayramlarına tiyatro ile başladı

Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki! Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki!
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'
ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklamasıABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.