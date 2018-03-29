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Çocuklar eğlenerek sebze ve meyve üretecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:41 | Son Güncelleme

Burhaniye Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan ’Eğlenerek Üretiyorum Yaz Kampı’ için başvuru süresi başladı.Burhaniye Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu’nun iş birliği ile 25 Haziran-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik için son başvuru tarihinin 20 Mayıs 2018 olarak açıklandı.Yaz kampına katılmak isteyen öğrencilerin, Burhaniye Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bizzat başvurmaları gerekiyor.

Çocuklar eğlenerek sebze ve meyve üretecek

Burhaniye Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan ’Eğlenerek Üretiyorum Yaz Kampı’ için başvuru süresi başladı.
Burhaniye Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu’nun iş birliği ile 25 Haziran-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik için son başvuru tarihinin 20 Mayıs 2018 olarak açıklandı.
Yaz kampına katılmak isteyen öğrencilerin, Burhaniye Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bizzat başvurmaları gerekiyor. Orjan Burhaniye Meslek Yüksekokulu’nun yurdunda 4 gün 5 gece konaklayacak öğrenciler, belediyeye ait hobi bahçesinde; domates, biber, patlıcan, salatalık, karpuz ve kavun gibi tarımsal ürünleri kendileri ekip, üretmeyi öğrenecek ve yine kendi elleriyle satabilecekler. Ürünlerin hangi aşamalardan geçip soframıza geldiğini ve nasıl elde edildiğini tüm detaylarıyla öğrenecek olan öğrenciler, kamp süresince çeşitli sportif ve sosyal aktivitelerden de yararlanma imkanı bulacak.
Öğrenciler; halk oyunları, modern dans, masa tenisi, yüzme, futbol, basketbol, voleybol, tiyatro ve drama eğitimlerinin yanı sıra akıl oyunları, film izleme, doğa yürüyüşü ve bisiklet turları gibi etkinlikleri de yapabilecek.
Burhaniye Belediyesi tarafından artık geleneksel hale getirilen yaz kampının, her yıl olduğu gibi bu sene de büyük ilgi görmesi bekleniyor. Üç yılda toplam 420 öğrenciye kamp olanağı sağlayan belediye, bu yıl da 25’er kişilik 8 ayrı grup öğrenciye toprakla temas etme imkânı sunacak. Projenin amacının çocukların bilgisayar, telefon ve teknolojiden uzaklaşıp, doğayla buluşmasını ve bu konuda farkındalık oluşturulmak olduğunu dile getiren Başkan Necdet Uysal, yeni nesli toprakla tanıştırmanın önemine vurgu yaptı.

Çocuklar eğlenerek sebze ve meyve üretecek

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