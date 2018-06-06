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Çocuklar eğleniyor, anneleri meslek öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesince, sosyoekonomik yönden geri kalmış mahallelerdeki ailelerin çocuklarının kreşten ücretsiz yararlanmasını, annelerin de dikiş nakış öğrenerek para kazanmasını sağlayan çalışma yürütülüyor - Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin: - "Bu semtler geçmişten beri uyuşturucunun, gayri meşru iş yapanların alan olarak seçtiği bir çevreydi. O anlamda biz de bu çevrenin çocuklarına sahip çıkalım dedik"

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyoekonomik yönden geri kalmış mahallelerde yaşayan ailelerin çocuklarının ücretsiz olarak kreşten yararlanması, annelerin de dikiş nakış yaparak ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla "bilgi ve kültür evleri" oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, sosyoekonomik açıdan geri kalmış mahallelerde kiralanan daireleri "bilgi ve kültür evleri"ne dönüştürdü.

İlkadım ilçesinde 5 mahallede oluşturulan evlerde 3-5 yaş arasındaki 97 çocuğa ücretsiz kreş eğitimi verilirken, annelerine de ev ekonomilerine destek olmak için dikiş nakış öğretiliyor.

Evleri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, çocukların eğitiminin önemine işaret etti.

Çocuklarla annelerin eğitimi için "bilgi ve kültür evleri"ni açtıklarını belirten Şahin, şunları söyledi:

"Bu evler hem anneleri hem de aileyi mutlu ediyor. İnşallah bu örnekler çoğaltılarak devam edecektir. Her şeyden önce sağlam bir aile yapısı oluştuğunda inşallah kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, çocukları etkileyecek davranışlardan kurtulmuş olacaklar. Çünkü aile bütünlüğü ve ailedeki dayanışma her zaman bu problemlerin önünü keser ama ailedeki bilinçsizlik ve iletişim zayıf olduğunda, çocuklar ailede mutlu olamıyorlarsa nerede mutlu olacaklarsa oraya yöneleceklerdir."

Bu mahallelerde birçok eksikler bulunduğunu kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Yapılaşma anlamında sıkıntılı yerleşim alanlarında her türlü şer odakları at oynatacak alanı buluyorlar. Bu semtler geçmişten beri uyuşturucunun, gayri meşru iş yapanların alan olarak seçtiği bir çevreydi. O anlamda biz de bu çevrenin çocuklarına sahip çıkalım dedik. Bu çevrenin ailelerine destek olmak istedik ve böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. Bunlar daha başlangıç, ileride bahçeli evler bulup iyi bir çalışma yapıp bunu geliştirmek zorundayız."

- "Çocuklarıma elbise almanın mutluluğunu yaşadım"

Bilgi ve kültür evine gelen 2 çocuk annesi Hanife Ak, bundan önce sadece kendi evinde oturduğunu, hiçbir iş yapmadığını anlatarak, "Sadece eşim çalışıyor. Çocuğumuzu kreşe veremiyorduk ama burası sayesinde çocuğum kreşte eğitim alırken ben de dikiş nakış yaparak eve destek oluyorum." dedi.

Derya Şentaş da mutluluğunu "Buradan kazandığım para ile koşa koşa çocuklarımı mağazalara götürüyorum ve onlara elbiseler alıyorum. İlk kez hayatımda çalışma fırsatım oldu. Hem çocuklarımın hem de evin ihtiyacını karşılamaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde dile getirdi.

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