Çocuklar ekrandan uzaklaşıp ata sporları ile tanıştı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından başlatılan çalışma ile ekrandan uzaklaştırılmak istenen 7-10 yaş arasındaki çocuklar ata sporları ile tanıştırıldı.

Erbaa Rehberlik ve Araştırma Merkezi, ekran bağımlılığının giderek yaygınlaştığı günümüzde, çocukları erkandan uzaklaştırıp doğada olmalarını sağlamak için çalışma başlattı.

İlçede eğitim gören, yaşları 7 ile 10 arasında değişen 9 çocuk aileleriyle merkezde ağırlanarak birbirleriyle tanışmaları sağlandı. Daha sonra aileler ve çocukları, Erbaa Belediyesi Atlı Spor Kulübü'ne götürüldü.

Burada börk takan ve Kayı boyu kıyafetleri giymiş görevliler tarafından karşılanan öğrencilere önce ok atma eğitimi verildi. Daha sonra ata binen öğrencilere, Osmanlılar tarafından oynanan ve askeri bir spor olan matrak tanıtıldı.

Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Sümeyra Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları ekran başından uzaklaştırıp doğada olmalarını sağlamak ve ata sporu ile tanıştırmak istediklerini söyledi.