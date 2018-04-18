Çocuklar ekrandan uzaklaşıp ata sporları ile tanıştı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından başlatılan çalışma ile ekrandan uzaklaştırılmak istenen 7-10 yaş arasındaki çocuklar ata sporları ile tanıştırıldı.
Erbaa Rehberlik ve Araştırma Merkezi, ekran bağımlılığının giderek yaygınlaştığı günümüzde, çocukları erkandan uzaklaştırıp doğada olmalarını sağlamak için çalışma başlattı.
İlçede eğitim gören, yaşları 7 ile 10 arasında değişen 9 çocuk aileleriyle merkezde ağırlanarak birbirleriyle tanışmaları sağlandı. Daha sonra aileler ve çocukları, Erbaa Belediyesi Atlı Spor Kulübü'ne götürüldü.
Burada börk takan ve Kayı boyu kıyafetleri giymiş görevliler tarafından karşılanan öğrencilere önce ok atma eğitimi verildi. Daha sonra ata binen öğrencilere, Osmanlılar tarafından oynanan ve askeri bir spor olan matrak tanıtıldı.
Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Sümeyra Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları ekran başından uzaklaştırıp doğada olmalarını sağlamak ve ata sporu ile tanıştırmak istediklerini söyledi.
Deneyimleyerek öğrenen çocukların zihinsel gelişiminin daha iyi olduğunun gözlemlendiğine vurgu yapan Özsoy, şöyle konuştu:
"Değişen ve gelişen dünyada çocuklarımızı teknolojinin avantajları ile birlikte büyütmeye çalışırken aynı teknolojinin esiri olmaktan da onları kurtaramadığımız büyük bir gerçek. Bizler bu noktada çocuklarımızın ata sporlarımızı öğrenmesi, ok atması, ata binmesi gibi gerçek yaşamları deneyimletebilmek amacı ile onları Atlı Spor Kulübü'ne getirdik. Ben inanıyorum ki hiç bir çocuk gerçek ok atmak yerine sanal dünyadaki oyunları tercih etmez. Ata binmek yerine sahte ortamlarda dolaşmak istemez. O halde ekranlar ve AVM'ler yetişkinlerin, doğal yaşam merkezleri çocukların olsun. Ben buradan yetkililerimize seslenmek istiyorum: Lütfen doğal yaşam merkezlerini çoğaltalım, çocuklarımızın doğallığını bozmayalım."
Her hafta 9 çocuğu ailesiyle ağırlayacaklarını belirten Özsoy, ilk etapta 100 çocuğa ulaşacaklarını bildirdi.
Çocuklar da yapılan etkinlikten çok mutlu olduklarını, keyif aldıklarını ifade etti.
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