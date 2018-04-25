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Çocuklar engelsiz dünya için fırça başına geçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:23 | Son Güncelleme

Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri engelsiz bir dünya için fırça başına geçti.

Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri engelsiz bir dünya için fırça başına geçti. Yarışma için gönderilen bin 145 resim arasından birinciler seçildi.

Engelli bireylerin karşılaştıkları zorluklar için 1978’den bu yana projeler üreten Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER), bu sene 3’sünü düzenlediği ‘Engelsiz Bir Dünya İçin’ resim yarışmasıyla 23 Nisan’da çocuklarla buluştu. Engellilerin yaşamına dokunmak istemeyen yetişkinleri, günlük yaşamın çözümsüz bıraktığı sorunları, engellilikle ilgili konuşulmayanları, görülmeyen ve duyulmayanları çocukların dünyasından bakarak anlatmak amacıyla başlayan projeye bu yıl ilgi yoğun oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklardan engellilere en önemli mesajlardan biri sanatla verildi.

Çocuklardan farkındalık için bin 145 resim gelirken, 12 ressam kazananları seçti
Milli Eğitim Bakanlığı’nın onay ve desteği ile düzenlenen ilkokul, ortaokul, liselerarası ‘Engelsiz Bir Dünya İçin’ resim yarışmasına tüm Türkiye’den bin 145 resim gönderildi. Resimler ‘Akademililer Sanat Merkezi’nden içlerinde akademisyenlerinde bulunduğu 12 ressam tarafından değerlendirildi. ’Engelsiz Bir Dünya İçin’ etkinliği 23 Nisan’da Türkiye Kas Hastalıkları Dernek binasında sanatçı Gülsen Tuncer’in sunumuyla, sanatçıların, dernek destekçilerinin, engelli çocukların ve üyelerin katılımıyla gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir gerçekleştirirken, ödül törenine Avcılar Mehmetçik İlkokulu 2-J sınıfı öğrencileri vals gösterisiyle, Avcılar Denizköşkler İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri ise bayrak ve bağlama gösterileriyle destek verdi. Etkinlikte Türkiye Kas Hastalıkları Derneği korosu Koro Es, Gönül Dostları orkestrasıyla beraber izleyicilere özel bir konser düzenlerken program sonunda yarışmada dereceye giren öğrencilere bilgisayar, fotoğraf makinesi ve tablet ödülleri dağıtıldı.

Yarışmayı kazanan öğrenciler;
İlkokul kategorisinde, yarışma birincisi Elazığ Bilim Sanat Merkezi’nden Dide Atik olurken ikinci Uşak Bilim ve Sanat Merkezi’nden Elif İnci Keskin, üçüncü ise İzmir Başöğretmen Atatürk İlkokulu 2.sınıf öğrencisi Cemre Akkuş oldu.
Ortaokul kategorisinde ise, yarışma birincisi Antalya 60. Yıl Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Ebru Pakır olurken ikinci İzmir Dr. Güngör Özbek Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi Bejan Özcan, üçüncü ise Samsun Atatürk Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Çağın Akay Yazıcı oldu.
Lise kategorisinde, yarışma birincisi Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep Talaz olurken ikinci Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi 12.sınıf öğrencisi Asya İrem Zeren, üçüncü ise Gaziantep Gülşen Batar Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencisi Meryem Söylemez oldu.

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