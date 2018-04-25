Çocuklar engelsiz dünya için fırça başına geçtiler

Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri engelsiz bir dünya için fırça başına geçti. Yarışma için gönderilen bin 145 resim arasından birinciler seçildi.

Engelli bireylerin karşılaştıkları zorluklar için 1978’den bu yana projeler üreten Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER), bu sene 3’sünü düzenlediği ‘Engelsiz Bir Dünya İçin’ resim yarışmasıyla 23 Nisan’da çocuklarla buluştu. Engellilerin yaşamına dokunmak istemeyen yetişkinleri, günlük yaşamın çözümsüz bıraktığı sorunları, engellilikle ilgili konuşulmayanları, görülmeyen ve duyulmayanları çocukların dünyasından bakarak anlatmak amacıyla başlayan projeye bu yıl ilgi yoğun oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklardan engellilere en önemli mesajlardan biri sanatla verildi.

Çocuklardan farkındalık için bin 145 resim gelirken, 12 ressam kazananları seçti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın onay ve desteği ile düzenlenen ilkokul, ortaokul, liselerarası ‘Engelsiz Bir Dünya İçin’ resim yarışmasına tüm Türkiye’den bin 145 resim gönderildi. Resimler ‘Akademililer Sanat Merkezi’nden içlerinde akademisyenlerinde bulunduğu 12 ressam tarafından değerlendirildi. ’Engelsiz Bir Dünya İçin’ etkinliği 23 Nisan’da Türkiye Kas Hastalıkları Dernek binasında sanatçı Gülsen Tuncer’in sunumuyla, sanatçıların, dernek destekçilerinin, engelli çocukların ve üyelerin katılımıyla gerçekleşti.