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Çocuklar gelecekleri için ağaç dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 15:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu ‘Şehrimi Seviyorum Ağacımı Dikiyorum’ kampanyası kapsamında, TEGV’deki çocuklar ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Çocuklar gelecekleri için ağaç dikti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu ‘Şehrimi Seviyorum Ağacımı Dikiyorum’ kampanyası kapsamında, TEGV’deki çocuklar ağaç dikimi gerçekleştirdi. GAP Vadisi 6’ncı etapta gerçekleşen ağaç dikiminde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin Başdanışmanı Ümran Mutlu Bilim, çocuklara daha yeşil bir çevrenin önemini anlattı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin büyük projelerinden biri olan GAP Vadisi Projesi ağaçlandırma seferberliği sürüyor. Şehrin yeşillenmesi anlamında her ilçede yaptığı mesire alanları ve parklarla Şanlıurfa’yı daha yaşanılabilir bir alana dönüştürmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ‘Şehrimi Seviyorum Ağacımı Dikiyorum’ kampanyası ile ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Ağaç dikimini şehirdeki her kesimle birlikte gerçekleştirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, TEGV’de (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) eğitim gören çocuklarla GAP Vadisi 6’ncı etapta ağaç dikimi gerçekleştirdi. Çocuklara yeşilin önemini aşıladığı için Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden TEGV Şanlıurfa Park Yöneticisi Fikriye Zeynep Araz, "TEGV olarak bugün 60 tane çocuk ve 30 tane gönüllümüz ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu çok güzel bir projeye dahil olduk. Şehrimi Seviyorum Ağacımı Dikiyorum projesi kapsamında çocuklarımıza çevre bilincini kazandırmak ve sahiplenmek noktasında çok önemli bir proje. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye bu projeye bizi dahil ettiği için teşekkür ederiz” dedi.
Çocuklara doğayı ve şehri sevdirmek zorunda olduklarını belirten Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin Başdanışmanı Ümran Mutlu Bilim ise, “ Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin başlatmış olduğu Şehrimi Seviyorum Ağacımı Dikiyorum kampanyası kapsamında TEGV’deki çocuklarımızla beraber ağaç dikiyoruz. Çocuklarımıza toprak ağaç sevgisini aşılıyoruz. Biz şehrimizi seviyoruz ve çocuklarımıza da sevdirmek zorundayız. İnşallah Şanlıurfa’yı ilerde daha yeşil bir Şanlıurfa olarak göreceğiz” şeklinde konuştu.
TEGV olarak her çocuğun birer tane ağacı olmasını istediklerini belirten eğitim uzmanı Fehmi Şirin de kampanyayı başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti.

Çocuklar gelecekleri için ağaç dikti

Çocuklar gelecekleri için ağaç dikti

Çocuklar gelecekleri için ağaç dikti

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