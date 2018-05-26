HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çocuklar geliştirdikleri robotlarla yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 18:34 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Bilim Kahramanları Derneği ve İZFAŞ tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı'nın Türkiye buluşmasında genç bilim kahramanları hassas uygulamalı tarım, gıda dağıtımı ve futbol kategorilerinde geliştirdikleri robotlarla yarıştı.

Çocuklar geliştirdikleri robotlarla yarıştı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Bilim Kahramanları Derneği ve İZFAŞ tarafından bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı'nın Türkiye buluşmasında genç bilim kahramanları hassas uygulamalı tarım, gıda dağıtımı ve futbol kategorilerinde geliştirdikleri robotlarla yarıştı.
Dünya Robot Olimpiyatı'nın (World Robot Olympiad-WRO) Türkiye'deki 4'üncü buluşmasına 3'üncü kez ev sahipliği yapan Fuarİzmir'de 'gıda' teması için proje hazırlayan öğrenciler buluştu. 2004 yılında birkaç Asya ülkesinde başlayan ve 14 yılda dünyada 60'ın üzerinde ülkede 22 bin takımın katılımıyla küresel bir oluşuma dönüşen Dünya Robot Olimpiyatı, dünyanın dört bir yanından çocuk ve genci bu yıl 'gıda meselesi' teması altında birleştirdi. Gençlere bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirebilecekleri ve ifade edebilecekleri bir ortam sağlamayı hedefleyen turnuva bu yıl 'Açık Kategori Gençler', 'Açık Kategori Yıldızlar', 'Kurallı Kategori Gençler', 'Kurallı Kategori Yıldızlar' ve 'Futbol' olmak üzere beş dalda 16 farklı ilden 109 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.
Açık kategorilerde yer alan takımların, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan 'Açlığa Son' hedefi kapsamında projeler geliştirerek dünyanın önemli sorunlarından biri olan açlığa çözüm aradıklarını dile getiren Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Aslı Yurtsever, Türkiye'de farklı kategorilerden toplam 11 takımın uluslararası turnuvalara katılma hakkı kazanacağını söyledi. Her kategorinin birincisi olan beş takımın 16-18 Kasım 2018 tarihinde Tayland'da düzenlenecek büyük finale katılma şansı elde edeceğini vurgulayan Yurtsever, "Açık Gençler ve Açık Yıldızlar kategorilerinde ikincilik ve Kurallı Yıldızlar Kategorisi'nde üçüncülük ödülü alan üç takım, 20-25 Temmuz 2018 tarihinde Çin'de düzenlenecek olan 15'inci Dünya Robot Olimpiyatı'na katılma hakkı elde ederken, Kurallı Gençler, Kurallı Yıldızlar ve Futbol kategorilerinde ikincilik ödülünü alan üç takım da 30 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihinde Filipinler'deki uluslararası turnuvalara katılacak. Öğrenciler daha önce bu organizasyon için yaklaşık 2 ay hazırlık yaptı. Yaklaşık 350 çocuk bir araya geldi" dedi.
Dünya Robot Olimpiyatı ile çocukların teknik olarak robot üzerine düşünme fırsatı yakaladıklarını anlatan Yurtsever, "Bilim Kahramanları Derneği olarak çocuk ve gençlerin erken yaşlarda bilim ve teknolojiyle buluşmalarını hedefliyoruz. Bu olimpiyatlar çocukların bu alanlara olan ilgilerini pekiştiriyor. Hem dünyada hem Türkiye'de robotik kodlamaya artan bir ilgi var. Temamız doğrultusunda çocuklar dünyayı ilgilendiren farklı sorunlar üzerine düşünüyor" diye konuştu.
ROBOTLARA FUTBOL OYNATTILAR
Dünya Robot Olimpiyatı'nın Türkiye buluşmasına 3 kişilik bir takım olarak katılan Güney Marol (12), Can Bölükbaşıoğlu (13) ve Berkcan Kiraz (13) hiçbir insan kontrolü olmadan otomatik olarak futbol oynayan robotlar tasarladı. 3 aydır çalıştıkları proje ile hem güzel bir deneyim kazandıklarını hem de eğlendiklerini anlatan Güney Marol, "Robot tasarlamak çok eğlenceli. Robotlara insanların yaptığı bir sporu oynatmak istedik. Robotlarımız futbol oynuyor. Arkadaşım Can robotun tasarımıyla ilgilenirken Berkcan ve ben yazılım üzerine çalıştık. Geçen yıl bu olimpiyata gelmiştik, orda birçok 2 veya 4 tekerlekli robot gördük. Hareket mekanizması benzemesine rağmen biz farklı bir tasarım yaptık" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çocuklar geliştirdikleri robotlarla yarıştıÇocuklar geliştirdikleri robotlarla yarıştıÇocuklar geliştirdikleri robotlarla yarıştıÇocuklar geliştirdikleri robotlarla yarıştı

PARTNERBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlarBu kentte tam 22 saat oruç tutuyorlar
Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksekBakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek
Büyük Menderes'te balıkların ardından diğer canlılar da tehlikedeBüyük Menderes'te balıkların ardından diğer canlılar da tehlikede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

İlginizi Çekebilir

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Fatih Tezcan'dan skandal Atatürk paylaşımı! Sosyal medya ayağa kalktı, tepkiler çığ gibi

Fatih Tezcan'dan skandal Atatürk paylaşımı! Sosyal medya ayağa kalktı, tepkiler çığ gibi

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

İstanbul Emniyet'inde terfi fırtınası! 50 Müdür terfi etti, yeni atamalar yolda

İstanbul Emniyet'inde terfi fırtınası! 50 Müdür terfi etti, yeni atamalar yolda

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı! İşte son hava durumu raporu

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı! İşte son hava durumu raporu

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.