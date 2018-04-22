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Çocuklar Halk Merkezlerinde sporla sosyalleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Kırmızıtoprak Halk Merkezi ve Emek Gençlik Merkezindeki atölyelere katılan çocuklar halı saha maçı yaptı.Selami Vardar Halk Merkezi arkasında bulunan Odunpazarı Belediyesi’ne ait ücretsiz halı sahada yapılan karşılaşmada, 2004 doğumlu 30 atölye katılımcısı yer aldı.

Çocuklar Halk Merkezlerinde sporla sosyalleşiyor

Odunpazarı Belediyesi Kırmızıtoprak Halk Merkezi ve Emek Gençlik Merkezindeki atölyelere katılan çocuklar halı saha maçı yaptı.
Selami Vardar Halk Merkezi arkasında bulunan Odunpazarı Belediyesi’ne ait ücretsiz halı sahada yapılan karşılaşmada, 2004 doğumlu 30 atölye katılımcısı yer aldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşma sonucu Kırmızıtoprak Halk Merkezi, Emek Gençlik Merkezi’ni 12-7’lik skorla mağlup etti. Odunpazarı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Odunpazarı Belediyesi’nin spora ve sporcuya daima destek olduğu ifade edildi. Halk Merkezi ve Gençlik Merkezlerindeki atölyelere katılan çocukların hem sosyalleşmesi hem de spor yapma imkânı sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen yetkililer, bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Çocuklar Halk Merkezlerinde sporla sosyalleşiyor

Çocuklar Halk Merkezlerinde sporla sosyalleşiyor

Çocuklar Halk Merkezlerinde sporla sosyalleşiyor

Çocuklar Halk Merkezlerinde sporla sosyalleşiyor

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