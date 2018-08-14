Çocuklar hatalı araç süren ebeveynlerine kırmızı düdük çalacak

"Çocuklarımızdan, baba veya anneleri emniyet kemeri takmadığında, hız veya kırmızı ışık ihlali yaptığında düdüğü öttürerek uyarmalarını istiyoruz. Bu tür uygulamalarla muhtemel trafik kazalarının önlenebileceğine inanıyoruz. Bunun geçmişte güzel örnekleri var. Çocukların etkisinin çok fazla olacağını biliyoruz."

Uygulamaya katılan Kırıkkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesini başlattıklarını söyledi.

Kırıkkale'de "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.

- "27 ekiple kontrollerimizi sağlayacağız"

Aktürk, Kurban Bayramı'nda vatandaşların rahat seyahat edebilmeleri amacıyla bir dizi önlem aldıklarını da ifade etti.

Kırıkkale'nin ülkenin doğusu ile batısı arasında bir köprü olduğunu dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:

"Kırıkkale, Ankara bağlantılı olmak üzere Karadeniz'e, Doğu Anadolu'ya ve Güney Doğu Anadolu'ya giden 43 ilin bağlantı noktasında. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yoğunluk yaşayacağız. Bayram tatili süresince günde 100 bin aracın kentten geçeceğini tahmin etmekteyiz. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün talimatlarıyla trafik akışını olumsuz etkileyebilecek kavşakları, transit geçişleri sağlayabilmek adına kapatacağız. Trafik ışıklarının da süre ayarlamasını yapacağız. Kaza noktası dediğimiz kara noktalarda ekiplerimizi görünür hale getirmeye çalışacağız. Tüm ilimizde 27 ekiple kontrollerimizi sağlayacağız. Bu bayramda da yine drone uçurarak havadan karayollarımızın takibini yapacağız."

Araç sürücüleri de başlatılan projeden memnun olduklarını belirtti.

