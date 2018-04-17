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Çocuklar için yazarlık atölyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:45 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin ilk ortaokul öğrencilerine yönelik 3 eğitim ve bilgi merkezinde ‘Yazarlık Atölyesi’ çalışmaları başladı.

Çocuklar için yazarlık atölyesi

Muratpaşa Belediyesi’nin ilk ortaokul öğrencilerine yönelik 3 eğitim ve bilgi merkezinde ‘Yazarlık Atölyesi’ çalışmaları başladı. 191 öğrencinin devam ettiği merkezde 8 hafta sürecek çalışmalarının ardından öğrencilerini ‘iyilik’ teması üzerine yazacağı edebi metinler kitap haline getirilecek.
Muratpaşa Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren 3 eğitim ve bilgi merkezinde ‘Yazarlık Atölyesi’ çalışmalarına başladı. 8 hafta sürecek atölye, senarist, yönetmen ve çocuk kitapları yazarı Figen Bahtoğlu tarafından gerçekleştiriliyor.
Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri Mahalleleri’nde 191 öğrencinin devam ettiği atölyede, öğrenciler için öncelikle okuma, okuduğunu anlama, düşüncelerini ifade edebilme yeteneğinin arttırılması, yazma alışkanlığı kazandırılarak yazı, eleştiri ve çözümleme yapabilme yetisinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İyilik metinleri
Bahtaoğlu, 16 Mayıs’ta tamamlanacak atölye çalışmasının sonunda Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte kararlaştırdıkları ‘iyilik’ teması üzerinde ortaya çıkacak şiir, makale, öykü gibi edebi metinlerini bir kitap haline getirileceğini söyledi. Bahtaoğlu, “Çocuklara, bu kitapla özgüvenlerini yerine getirecekleri, fikirlerini başkalarına da anlatabilecekleri ve onlara bu gücü verebilecek bir mecrayı sağlamak istiyoruz” dedi.

Çocuklar için yazarlık atölyesi

Çocuklar için yazarlık atölyesi

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